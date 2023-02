Chiara Ferragni e Fedez dall’avvocato: fakenews e avvistamenti cominciano all’alba della polemica Sanremese dell’anno. Con una serie TV a metà tra il reality e il documentario in rampa di lancio (e per una seconda serie) è seriamente difficile non credere che il “totocoppia” faccia parte del gioco della fama.

“Forse si lasciano, forse no”. E intanto, i fan sono in sollucchero, e parte un flashmob per scongiurare “l’imminente” quanto inesistente divorzio della coppia dell’anno dei salotti buoni e sociali (o social) dell millennio.

Ma ce ne era bisogno?

Chiara Ferragni e Fedez dall’avvocato: fakenews e avvistamenti

Ecco la grande notizia: Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio. Forse. Ci sono le foto, ritratte da un fan, mentre escono da un grande palazzone che ospita un famoso avvocato divorzista.

Ma anche degli psicologi dedicati alla terapia di coppia, cosa che escluso l’imminente divorzio (dato questo confermato da Vanity Fair) ci riporta a bomba al Truman Show della vita dei Ferragnez.

Forse faranno terapia di coppia, più probabile che la terapia di coppia sia l’oggetto di altre puntate della seconda stagione come lo fu della prima.

Intanto, per ora la serie è rimandata, e se non c’è odore di avvocati, c’è odore di narrazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.