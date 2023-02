Non ci sono limiti alle indiscrezioni di gossip di questi giorni, se pensiamo alle ultime voci secondo cui Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati per un motivo ben preciso. Rialimentando le voci di corridoio che abbiamo provato a contestualizzare già alcuni giorni fa sul nostro sito, qualcuno ha messo in giro rumors secondo cui il noto rapper sarebbe addirittura bisessuale. All’origine della crisi di coppia, dunque, ci sarebbe il particolare orientamento sessuale di lui.

Voci secondo cui Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati perché è bisessuale: basta con la fantomatica crisi

Insomma, è bastato un bacio sulle labbra tra Fedez e Rosa Chemical durante la finale del Festival di Sanremo 2023, per dar vita a voci di gossip incontrollate ed incontrollabili. Per farvela breve, allo stato attuale non ci sono elementi sufficienti per fare voli pindarici dopo il caso che si è venuto a creare sabato sera. Certo, i due non stanno facendo nulla per gettare acqua sul fuoco, ma in questi casi occorre sempre la massima prudenza. Anche come forma di rispetto per i figli.

Il fattore che alimenta i rumors è dato dal fatto che entrambi siano particolarmente silenziosi sui social dopo il Festival di Sanremo. Considerando l’approccio di Fedez e Chiara Ferragni ad una piattaforma come Instagram, sicuramente siamo al cospetto di un trend anomalo, ma questo non vuol dire che il pubblico sia in diritto di alimentare voci totalmente prive di fondamento.

Questo vale soprattutto per coloro che sono certi nel dire che Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati perché lui è bisessuale. Stiamo parlando di un banalissimo bacio con Rosa Chemical e se questo abbia generato o meno una crisi tra i due o meno, al massimo può essere legato a questioni di visibilità durante l’evento. Insomma, parlare di scena rubata e di tensione tra i due sarebbe decisamente più realtistico.

