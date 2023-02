Ci sono storie che non esistono, come ChiaraXdonaFede, il flashmob per il perdono di Chiara Ferragni a Fedez. Ci perdoni Maccio Capatonda per la citazione, ma temiamo di essere alla versione gossip del “Caso Ruby Ter”. Dove nel caso di Milano non ci poteva essere corruzione senza corrotti, qui cominciamo a pensare che non ci dovrebbe essere un flashmob contro una separazione senza la separazione.

Eppure, alla fine, è arrivato

Il Flashmob per il perdono di Chiara Ferragni a Fedez: ChiaraXdonaFede

Galeotto fu quel bacio, ovvero quello tra Rosa Chemical e Fedez.

Complice l’atmosfera di gossip sanremense, si sono moltiplicate le polemiche e le illusioni collettive. Fedez e la Ferragni in crisi, forse si lasciano, forse no. Forse li hanno visti dall’avvocato, forse da un terapista di coppia, ma forse era solamente per girare nuove scene per la loro serie televisiva/docufilm/reality su Amazon che a sua volta forse sarà rimandata, forse no.

Nel Truman Show che è diventata la vita della coppia, interviene anche un flashmob. Forse.

Ormai tutto in questa vicenda va preso con le molle e il punto interrogativo. Il 18 Febbraio dovremmo forse vedere un flash mob (ma “flash mob” implica qualcosa di non organizzato e privo di scopo, e questo difetta di ambo le caratteristiche) in cui i fan dovrebbero esibire cartelloni con le parole “ChiaraXdonaFede” e “Pensatevi insieme”, citazione ad una stola “Pensati libera” indossata dalla Ferragni ed un invito a non interrompere il “matrimonio da sogno” necessario alle folle.

In una atmosfera così artefatta che capire cosa sia vero o falso è impossibile, ed è quindi impossibile se il Flashmob annunciato ma non confermato ci sarà, non ci sarà o con quale presenza.

