Chi ha dato la pedata ad Allegri dalla panchina dell’Inter e voci sull’esonero: cosa sappiamo

Occorrono alcuni importanti chiarimenti oggi, in merito alla famosa pedata ad Allegri e alle voci sull’esonero del tecnico della Juventus. Questioni che hanno fatto finire sotto la lente di ingrandimento il tecnico bianconero, a distanza di mesi dal caso che lo ha visto protagonista indiretto con Ambra Angiolini. Ne abbiamo parlato abbondantemente a suo tempo con un articolo dedicato, mentre questo pomeriggio occorre focalizzarsi su un paio di fattori che stanno facendo la differenza sui social.

Tra l’esonero e chi ha dato la pedata ad Allegri dalla panchina dell’Inter: alcuni chiarimenti

Andiamo con ordine, partendo dal presupposto che le voci sull’esonero di Allegri da parte della Juventus riguardano solo opinioni che hanno preso piede prevalentemente su Facebook tra i tifosi bianconeri. Evidentemente delusi da una stagione caratterizzata da zero titoli. Allo stato attuale, considerando anche il pesante ingaggio percepito dal tecnico, non ci sono i presupposti per ipotizzare un suo allontanamento da Torino al termine della stagione. Al di là della durata del suo contratto, è chiaro che la prossima stagione sarà decisiva.

Ci sono poi coloro che si chiedono “chi ha dato la pedata ad Allegri dalla panchina dell’Inter?”. In questo frangente, siamo al cospetto di un vero e proprio giallo. Come riporta il Corriere, l’allenatore della Juventus avrebbe reso pubblico un solo dettaglio: si tratta di un giocatore. Per questa ragione, cade l’ipotesi secondo cui sarebbe stata opera di Farris, il vice di Inzaghi con il quale lo stesso Allegri avrebbe avuto un battibecco subito dopo il gol del 4-2 realizzato da Perisic.

Dunque, chi ha dato la pedata ad Allegri? Secondo gli addetti ai lavori, tra i calciatori che hanno avuto da ridire con il tecnico ci sarebbe principalmente Lautaro Martinez, ma l’annotazione non rappresenta in alcun modo un’accusa nei confronti del calciatore argentino. Anzi, abbiamo osservato anche diversi video amatoriali di persone presenti allo Stadio Olimpico ieri sera e non vi sono documentazioni chiare. Da capire se l’allenatore abbia ricevuto effettivamente un calcio, oppure si sia trovato al post sbagliato durante l’esultanza nerazzurra. Al momento, dunque, solo ipotesi.

