C’è sempre un rischio nel prendere in giro il complottismo: è che chi crede nei complotti ti creda sul serio. Nel volgere di 24 ore la pagina evidentemente satirica “Noncielodicono” ha lanciato un post sul complotto degli Euro Satanici e in giro per i social qualcuno ha provato a cercare Satana.

Perché Satana, il più amato dai complottisti cui scaricare ogni singola teoria del complotto, onnipresente in statuette invero bruttine, per le “fonti russe” leader dell’Ucraina e fiero oppositore della Russia Putinista nel tempo libero debba apparire solo nelle 50 euro e non nelle cinque o nelle cento non ci è dato di saperlo.

Anzi, ci è dato. La chiave è una parola magica chiamata pareidolia.

C’è chi scopre i 50 euro satanici (e non parliamo delle pagine di satira)

La mente umana è un elaboratissimo computer, programmato sin dall’infanzia a riconoscere visi e immagini. Avete presente il gioco infantile in cui guardando le nuvole nel cielo immaginiamo quali animali siano? O come guardando puntini luminosi nel cielo abbiamo nei secoli inventato storie di aquile e centauri, cani e orsi che corrono nel cielo?

Saper riconoscere un oggetto a distanza, anche incompleto è quello che ci consente di sopravvivere. Se riusciamo a riconoscere un volto umano da un muso animale sappiamo se siamo di fronte ad una creatura con cui interagire razionalmente o meno. Identificare un animale feroce che si avvicina da lontano ci rende in grado di scappare via o prepararci alla difesa.

Riconoscere il volto dei nostri genitori e dei nostri simili ci consente di vivere in società. La mente ama colmare i vuoti, e questa è la pareidolia.

Le banconote in Euro contengono ognuna l’effigie di un ponte in stili diversi, simbolo di unità tra i popoli. La banconota da 50 Euro contiene un ponte in stile rinascimentale le cui campanature ricordano, se viste da lontano, delle “corna”

Tagliando la moneta all’altezza della Finlandia il golfo di Botnia assume l’aspetto di un goffo sorriso, quindi la pareidolia ricostruisce l’immagine con un buffo essere cornuto che sogghigna.

Che potrebbe essere ogni cosa: un satiro burlone, un satanello, una creatura del nuovo Legend of Zelda – Tears of the Kingdom e invece no, sappiamo per il mondo del complotto deve esserci un Satana di mezzo, sempre.

E devono mettertelo in bella evidenza, perché i Poteri Forti che vedono tutto, controllano tutto e sanno tutto siano turlupinati dal primo passante con una tastiera e il pollice opponibile.

Conclusione

I 50 euro satanici sono in realtà ottenuti piegando una banconota non nella metà, ma a circa un terzo in modo da comporre una figura quasi umana la cui bocca coincide col Golfo di Botnia.

