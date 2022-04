Caprarica diventa l’anti Orsini dopo le pesanti accuse al giornalista russo a Dritto e Rovescio

Non sapremo mai se quello di Caprarica e del Professor Orsini sia in realtà un ruolo forzatamente ricoperto per creare dibattito televisivo, o se personaggi del genere siano in tv per dire esattamente quello che pensano. Un po’ come avvenuto per oltre un anno in Italia a proposito dei vaccini, ormai ogni sera si assiste a scambi di opinioni molto accesi tra chi inquadra il conflitto in Ucraina come frutto delle decisioni scellerate della NATO e chi, al contrario, incolpa esclusivamente Putin con la Russia.

Come Caprarica è diventato l’alter ego di Orsini

Un esempio emblematico sulla doppia figura che si è venuta a creare nel panorama televisivo italiano ci arriva da Orsini, mentre dall’altro lato troviamo Caprarica. Il volto famosissimo della televisione italiana, essendo uno storico inviato all’estero, di recente sta esprimendo con vigore le proprie opinioni in merito alle responsabilità della Russia per quanto avvenuto nel corso delle ultime settimane. Il tutto dopo aver spinto a lungo le tesi di coloro che sono a favore dei vaccini, durante un 2021 molto intenso sotto questo punto di vista.

L’ultimo episodio, in tal senso, lo recuperiamo attraverso la puntata andata in onda giovedì sera con Dritto e Rovescio. Come si nota dal video integrale estratto dalla trasmissione di Rete 4, infatti, Caprarica ha avuto un’accesa discussione con il giornalista russo Solviev. Nella fattispecie, il giornalista ha evidenziato l’enorme dotazione militare della Russia, in grado potenzialmente di attaccare la Germania nel giro di pochi secondi.

Dopo aver ottenuto obiezioni dal collega straniero, Caprarica ha rincarato la dose, mettendo il giornalista russo davanti ad un bivio: o è disinformato o è bugiardo. Tutto questo, senza troppi giri di parole. Insomma, dopo lo scontro “diretto” tra lo stesso Caprarica ed il Professore Orsini trattato pochi giorni fa, abbiamo altri elementi generici da prendere in esame in queste ore in Italia tramite Dritto e Rovescio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.