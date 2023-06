Capiamo il significato di 88, numero di maglia da oggi vietato in Serie A

Occorre comprendere il significato di 88 oggi, in quanto si tratta di un numero di maglia che da oggi risulterà vietato in Serie A. Dunque, a partire dalla prossima stagione, i calciatori tesserati dalle squadre non potranno più sfoggiare questo specifico numero, in quanto il governo ritiene che rientri nel discorso della simbologia antisemita. L’occasione è propizia per andare ad analizzare più nello specifico questa storia, in quanto in tanti hanno appreso solo oggi che possa esserci un messaggio particolare dietro il classico 88.

Bisogna comprendere il significato di 88: occhio al numero di maglia da oggi vietato in Serie A

Dopo esserci soffermati in mattinata sul simbolo schwa, portando alla vostra attenzione un altro studio, le decisioni ufficiali di oggi effettivamente consentono di capire meglio il significato di 88. Almeno per quanto concerne alcuni contesti storici molto specifici. In modo del tutto generico, tanti tifosi da oggi sanno che questo numero possa in qualche modo rappresentare un simbolo antisemita, ma manca un passaggio fondamentale per scendere maggiormente in dettagli.

Insomma, per quale ragione si è giunti a tanto? Una risposta, in effetti, ci arriva da WikiPedia. Se siete alla ricerca del significato di 88, dopo l’ufficializzazione della regola che andrà a vietare questo numero di maglia in Serie A, dovete sapere che c’è stato un tempo in cui è stato usato come saluto al posto di “Heil Hitler”. Il motivo? Essendo la lettera “H” l’ottava dell’alfabeto, 88 starebbe per HH, con un chiaro riferimento proprio all’espressione “Heil Hitler”.

Non mancheranno le polemiche dopo la decisione della Lega, ma quantomeno oggi in tanti stanno iniziando a conoscere il significato di 88, con un chiaro riferimento al periodo nazista. Pur con uno strano collegamento al numeri di maglia per i calciatori di Serie A. Staremo a vedere quali saranno le reazioni sui social sia da parte dei tifosi, sia eventualmente dei giocatori che erano affezionati per motivi diversi al numero in questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.