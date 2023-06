Chiarimenti sul significato di schwa: focus su simbolo e pronuncia

Focus oggi su significato di schwa, tra simbolo e pronuncia. Ormai è sempre più facile imbattersi nella lettera schwa su internet, soprattutto in alcuni post sui social network, ma sono ancora poche le persone che hanno ben capito di cosa si stia parlando. Il significato di schwa è strettamente legato al mondo non-binary, infatti è una lettera che tendenzialmente viene utilizzata da tale comunità. Parliamo di una “e capovolta“, difficile da riprodurre con la semplice tastiera del pc, ma che ha il compito di rendere il linguaggio più inclusivo.

Precisazioni varie sul significato di schwa: analizziamo più da vicino simbolo e pronuncia

Dunque, dopo gli approfondimenti su pansessuale e bisessuale dei giorni scorsi, sono necessari altri chiarimenti oggi. La schwa si riferisce, più nel dettaglio, a tutte quelle persone che non si identificano né con il sesso maschile né con il sesso femminile. L’inclusività è un aspetto molto importante per la società odierna e con un semplice simbolo come quello della schwa si vuole favorire tale processo.

I linguisti hanno ancora qualche dubbio in merito del suo utilizzo all’interno dei testi, ma ormai questa “e capovolta” sta sempre più prendendo piede nel mondo social. Per capire ancora meglio il significato di schwa si può scavare tra le sue origini, lettera (si scrive ə) che deriva dalla lingua ebraica, più esattamente dalla parola shav che può significare “niente” o “uguale”.

Chi non si identifica in nessun tipo di genere trova quindi perfettamente riscontro con questa lettera, che non fa distinzioni tra sesso maschile e sesso femminile. La schwa viene utilizzata semplicemente per sostituire le desinenze di nomi e aggettivi al singolare, non ritroveremo quindi parole che terminano per “o” o “a”, ma al contrario in “ə”. La sua pronuncia è molto simile ad una “a”, seppur il suono risulta essere decisamente più profondo. Diverse le fonti che ne parlano, con riferimenti anche a Treccani.

Come visto è abbastanza chiaro il significato di schwa e se vi capiterà di imbattervi in parole con questo tipo di desinenza, ora avrete capito di cosa si sta parlando. Un significato profondo per favorire l’inclusione, tra simbolo e pronuncia.

