L’Isola dei Famosi richiama il significato di pansessuale: differenze con bisessuale e casi famosi

Gian Maria Sainato è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, da poco conclusasi e con un’intervista rilasciata dal diretto interessato a Vanity Fair che, a conti fatti, richiama nuovamente l’importanza di conoscere il significato di pansessuale. In particolare, come spiegato tempo fa con un altro articolo, ci sono alcune differenze rilevanti rispetto al termine “bisessuale“, nonostante gran parte degli italiano continui a considerarli dei sinonimi. Al più, uno dei due potrebbe “contenere” l’altro. Vediamo per quale ragione.

Da Gian Maria Sainato alla necessità di capire il significato di pansessuale: differenze con pansessuale dopo l’Isola dei Famosi 2023

Come accennato, il concorrente del reality ha più volte spiegato agli altri partecipanti della trasmissione quale fosse il suo orientamento sessuale, constatando che, nonostante i suoi sforzi, ci fosse una certa resistenza nel comprendere il significato di pansessuale. Con questa espressione, più nello specifico, possiamo rifarci a quanto dichiarato dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui “una persona pansessuale è attratta dalle persone indipendentemente dal genere”.

Sostanzialmente, la differenza con “bisessuale” diventa chiara comprendendo che queste persone limitino le proprie scelte sui partner tra maschio o femmina. Al contrario, il pansessuale può decidere di stare insieme a qualsiasi persona, andando oltre le comuni definizioni di sesso e genere. Ad esempio, anche i transessuali. Per questa ragione, come accennato in precedenza, il concetto di “bisessuale” potrebbe essere incluso in una categoria più generica, come appunto “pansessuale”.

Una volta compreso bene il significato di pansessuale, ma soprattutto le differenze con bisessuale grazie all’ultima intervista che è stata concessa da Gian Maria Sainato, occorre ricordare che diversi personaggi famosi in passato si siano dichiarati proprio pansessuali. Vedere per credere il caso di Gianna Nannini, senza dimentica Bella Thorne, Miely Cyrus e Kesha e Sia. Inoltre, possiamo aggiungere all’elenco Brendon Urie e Ezra Miller.

