Capiamo chi è Wazza e come nasca lo scivolone di Fedez di queste ore

In tanti oggi si chiedono chi è Wazza e quale sia l’origine dello scivolone di Fedez di queste ore. Polverone social per Fedez che non sta vivendo un periodo molto semplice, ma questa volta ha commesso una gaffe importante che non può passare inosservata. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, si è parlato della questione haters, in riferimento soprattutto a quanto accaduto a suo figlio Leone sceso in campo con il Milan, durante la classica passerella dei calciatori con i bimbi prima dell’inno della Serie A.

Focus chi è Wazza e da dove nasca lo scivolone di Fedez di queste ore in radio

Difficile che per Fedez ci sia una perdita di follower, come nel caso di Chiara Ferragni trattato nei giorni scorsi, ma lo scivolone resta. Tanti haters, soprattutto tifosi di altre squadre, hanno detto parole orribili nei confronti di Leone, non solo di Fedez e quest’ultimo aveva promesso denunce serrate. Ebbene uno dei due haters è stato individuato e Fedez ha voluto mostrare la sua immagine durante la puntata di Muschio Selvaggio.

Il problema è che l’individuo in questione, un certo “Davidone“, non era in realtà la foto mostrata da Fedez, che invece riguardava Wazza, noto tifoso dell’Inter sulle piattaforme Youtube ed Twitter. Uno scambio di persona che ovviamente sta creando non pochi problemi a Wazza, ritrovatosi ad essere ora lui al centro dell’attenzione mediatica, con tanti utenti che lo stanno insultando.

Fedez ha commesso un errore, ignaro che questo “Davidone” avesse usato un’immagine fake per il suo profilo, prendendo quella di Wazza. Chiaramente quest’ultimo ha dichiarato che sta vivendo una situazione molto complicata, con la paura di uscire di casa e spiegando come il peso della pubblica gogna non è facile da reggere e si sa come a volte possa diventare fatale.

Per risolvere la cosa Wazza ha comunicato che si rivolgerà chiaramente ad un avvocato, perché quanto fatto da Fedez è una cosa non solo illegale, ma molto grave. Tra l’altro Wazza ha anche querelato “Davidone” per aver utilizzato la sua immagine. Wazza è molto conosciuto soprattutto dai tifosi dell’Inter, i suoi video sono sempre molto seguiti e riguardano chiaramente le partite della sua squadra del cuore facendo delle analisi approfondite.

Ora si trova suo malgrado ad essere popolare per un’altra questione, decisamente più spinosa, vedremo come finirà con Fedez. Forse ora è più chiara la risposta al quesito “chi è Wazza”, in seguito allo scivolone di Fedez di queste ore.

