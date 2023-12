Perdita di follower per Chiara Ferragni dopo il caso pandoro: i numeri trapelati finora

Ogni caso in Italia tende a dividere l’opionione pubblica, come stiamo osservando in questi giorni a proposito della perdita follower per Chiara Ferragni in seguito al caso pandoro che l’ha vista protagonista negativa. Non intendiamo scendere in dettagli su questa vicenda, essendo in corso indagini e dispute legali tra le parti. Insomma, troppo ingarbugliata la vicenda per fornirvi sentenze e questo non è il momento giusto per fornirvi riscontri. Vedremo in futuro in quale direzione andrà la vicenda.

I numeri concreti sulla perdita di follower per Chiara Ferragni dopo il caso pandoro

Di sicuro, se in passato ci siamo soffermati sull’imprenditrice per smentire alcune notizie che la vedevano addirittura arrestata in seguito ad alcuni consigli finanziari che in realtà non ha mai dato al pubblico, oggi lo spessore della vicenda appare assai differente. In particolare, in tanti si stanno chiedendo quale sia stato non solo il danno d’immagine per la diretta interessata in seguito al caso Pandoro, ma anche il dato inerente la perdita di follower per Chiara Ferragni.

Ora, se da un lato tocca smentire chi nega ci sia stato un calo sotto questo punto di vista, nel tentativo di difendere “a prescindere” la moglie di Fedez, al contempo i numeri non sono stati poi così tragici per lei. Come riporta Repubblica, infatti, la perdita di follower per Chiara Ferragni è stata tutto sommato contenuta. In particolare, la fonte evidenzia come l’influencer abbia assistito al trend per il quale 39mila e 500 utenti avrebbero deciso di non seguirla più.

Dopo un ulteriore approfondimento sul caso pandoro pubblicato da Il Fatto Quotidiano, pare si siano aggiunti 34mila 100 abbandoni extra in un giorno. Ora, il calo c’è stato ed è evidente, ma tanti titoli di giornale non tengono conto che parliamo di una base di ben 29 milioni di fan. Insomma, danni tutto sommato assai limitati per quanto concerne i follower per Chiara Ferragni.

