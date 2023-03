Canzoni non disponibili su Instagram, le prime eccezioni: torna la musica nelle storie

Continua a tenere banco la storia delle canzoni non disponibili su Instagram, con la musica improvvisamente scomparsa dalle storie anche su Facebook, visto che le due piattaforma sono sotto la gestione del medesimo colosso. Nei giorni scorsi abbiamo già iniziato ad affrontare la questione, spiegando le ragioni che hanno portato ad una situazione simile in seguito al mancato accordo tra Meta e la SIAE. Per tutti gli approfondimenti burocratici, dunque, vi rimandiamo al nostro primo pezzo.

Nuovi riscontri sulle canzoni non disponibili su Instagram: spuntano le prime eccezioni e torna parzialmente la musica nelle storie

L’aggiornamento di oggi 19 marzo è importante, in quanto se da un lato è vero che abbiamo ancora canzoni non disponibili su Instagram, dall’altro lato stanno spuntando le prime eccezioni. Nello specifico, pare stia tornando almeno parzialmente la musica nelle storie. Il motivo? Non tutti gli artisti, soprattutto qui in Italia, sono sotto la copertura della SIAE. Basti pensare ad una realtà come Soundreef, che da anni gestisce i diritti d’autore di diversi gruppi e cantanti in giro per il mondo.

Focalizzandoci sul panorama della musica italiana, ad esempio, già oggi ci sono eccezioni importanti che non rientrano nel blocco di Instagram. Basti pensare a Laura Pausini, oltre ai Pooh, Fabrizio Moro, Paola Turci e Fabio Rovazzi. A loro si aggiungono poi Enrico Ruggeri, J-Ax, Gigi d’Alessio, Morgan, Nesli e Sfera Ebbasta, Rkomi, Marco Masini, Tedua, Bresh, Federica Abbate e Boomdabash. Nessuna censura anche per Noiz Narcos, Ultimo e Federica Camba.

Dunque, ancora tante canzoni non disponibili su Instagram, ma in queste ore abbiamo quantomeno le prime eccezioni. Motivo per il quale sta tornando in parte la musica nelle storie. Probabile, comunque, che alla fine Meta e la SIAE trovino un accordo, in quanto per entrambe le parti il rischio è di andare incontro ad una grave perdita.

