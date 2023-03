Perché Instagram ha tolto la musica dalle storie: niente canzoni e rottura con SIAE

In tanti oggi si pongono la domanda “perché Instagram ha tolto la musica dalle storie“. Come avrete notato, da ieri niente canzoni a causa della rottura con la SIAE che ci fa porre più di un interrogativo per il futuro. Saltato l’accordo tra Siae e Meta, ecco che molti utenti si sono ritrovati senza poter più utilizzare le canzoni nei loro post, all’interno dei reel o nelle storie.

Capiamo perché Instagram ha tolto la musica dalle storie: niente canzoni in seguito all’accordo saltato con la SIAE

Insomma, non si tratta del solito messaggio di errore che abbiamo avuto modo di analizzare in passato qui da noi. Un problema che riguarda i social più diffusi in Italia come Instagram e Facebook, causando un cambiamento radicale nei contenuti che quotidianamente condividiamo sui nostri profili. Già dal pomeriggio di ieri 16 marzo è stato possibile notare questo stravolgimento social che comporta l’assenza delle canzoni che sono tutelate proprio dalla Siae.

Il blocco continuerà nei prossimi mesi, a meno che il colosso di Zuckerberg non riesca a trovare un nuovo accordo con la Società Italiana Autori ed Editori che non è altro che la principale organizzazione che si occupa di raccogliere i diritti di autore per la musica italiana. Per ora bisogna accontentarsi di pubblicare contenuti sui social, come Instagram e Facebook, senza la possibilità di utilizzare la musica gestita dalla Siae che ricordiamo essere quasi l’intero repertorio delle canzoni italiane.

Un bel danno per chi ha puntato sempre sulla musica per animare i propri contenuti social, ma sicuramente chi ne risentirà di più saranno proprio Instagram e Facebook con una perdita non indifferente. Le canzoni spesso sono proprio l’anima di storie, reel e post pubblicati dagli utenti, su TikTok sono fondamentali e diventano spesso dei veri e propri tormentoni.

Saranno quindi disponibili sui social Meta solo quelle canzoni non gestite dalla Siae, la musica non svanirà del tutto, ma chiaramente per molti utenti non sarà più la stessa cosa. Dunque, ora sappiamo perché Instagram ha tolto la musica dalle storie, al punto che sono scomparse le canzoni in attesa (si spera) che si possa trovare la quadra con la SIAE.

