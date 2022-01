Bufera sul significato emoticon WhatsApp: dall’uomo incinto alle 37 emoji in aggiornamento

Il significato emoticon WhatsApp ci conduce dritti ad una polemica reale e concreta di questi giorni, in relazione all’aggiornamento delle emoji riscontrato ad inizio 2022. Ci sono conferme, infatti, che l’app di messaggistica non andrà incontro alle sole migliorie specifiche concepite dagli sviluppatori, come quella che abbiamo avuto modo di trattare nelle scorse settimane sul nostro sito, ma anche a nuove faccine. Le stesse che, per forza di cose, potremo testare anche all’interno di altre applicazioni del genere.

Approfondiamo il significato emoticon WhatsApp: uomo incinto e 37 emoji in aggiornamento

Provando a fare il punto della situazione, dunque, a fine gennaio possiamo concentrarci sul significato emoticon WhatsApp, che fanno discutere soprattutto per l’uomo incinto. In tutto, come accennato, abbiamo qualcosa come 37 emoji in aggiornamento, ma è il maschio in dolce attesa che crea polemiche. In attesa di un post a tema da parte di Pillon, per molti inevitabile in un contesto di questo tipo, qui il messaggio è chiaro: ci si riferisce agli uomini trans, persone non binarie o donne con i capelli corti.

Sostanzialmente, è vero che toccheremo con mano la nuova emoji con l’uomo incinto, così come è vero che in rete si siano già scatenate mille discussioni sull’opportunità di dar vita ad un aggiornamento del genere per le faccine disponibili durante una chat. Il significato emoticon WhatsApp e per altre app di messaggistica, dunque, è più chiaro che mai.

Per quanto riguarda il significato emoticon WhatsApp che vanno oltre l’uomo incinto, occhio alla bocca che si morde il labbro inferiore, fino ad arrivare ad altre emoji facilmente intuibili come il salvagente, lo scivolo, i coralli, i fagioli rossi e le luci discoteca. In chiusura, l’aggiornamento di queste settimane ci porta fino al troll, rappresentato in questo specifico contesto da un uomo primitivo con il bastone. Insomma, ne abbiamo davvero per tutti i gusti.

