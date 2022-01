Ai blocchi di partenza il primo aggiornamento WhatsApp del 2022 sulle nostre foto

Sta per arrivare anche sugli iPhone e Android distribuiti in Italia il primo aggiornamento WhatsApp del 2022, che come potrete notare dal nostro articolo di oggi avrà un impatto in primis sulla questione foto. Nessuna truffa o bufala, come quella relativa alla leggendaria Teresa Fidalgo che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi, ma un modo per essere facilmente riconoscibili nel momento in cui inviamo un messaggio al nostro contatto, apparendo di conseguenza tra le sue notifiche.

Cosa cambia con il primo aggiornamento WhatsApp del 2022 sulle nostre foto

Quali sono le notizie trapelate finora a proposito del primo aggiornamento WhatsApp del 2022 sulle nostre foto? Come al solito, alcuni dettagli in merito ci sono stati forniti da WABetaInfo, tra i massimi esperti al mondo sullo sviluppo della famosa app di messaggistica. Sostanzialmente, WhatsApp, di proprietà di Meta, rilascerà in queste ore la prima funzionalità del 2022, ma l’upgrade sarà disponibile solo per i beta tester di iOS in questa prima fase.

Il nuovo plus su WhatsApp è una “aggiunta molto interessante”, che mostra le foto del profilo nelle notifiche del sistema iOS, secondo WABetaInfo. Nello screenshot condiviso da WABetaInfo, in parte riportato nell’immagine che trovate all’inizio del nostro articolo sul nuovo aggiornamento WhatsApp, si può vedere che la piattaforma di messaggistica abbia aggiunto il supporto per includere le foto del profilo nelle notifiche. Questo, ovviamente, quando gli utenti ricevono nuovi messaggi da chat e gruppi personali.

Dunque, allo stato attuale questa funzione è stata rilasciata ad alcuni beta tester solo su iOS 15 poiché utilizza le API di iOS 15. Non dobbiamo sorprenderci se non dovesse risultare immediatamente disponibile per il nostro account WhatsApp, in quanto il nuovo aggiornamento WhatsApp è previsto per più account in un secondo momento. Di sicuro, nel frattempo, verranno portati avanti i lavori per assicurare altre novità al pubblico iPhone e Android.

