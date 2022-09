Bufera su Mario Giordano per aver irriso ‘Bella Ciao’, dedicandola a Giorgia Meloni

Con l’avvento dell’autunno è ritornato in tv anche il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro, e chiaramente l’argomento principale è stato il risultato delle elezioni politiche nel nostro Paese. Il giornalista e presentatore non ha cambiato il suo solito stile schietto e provocatore e per evidenziare la vittoria di Giorgia Meloni ha deciso di modificare la canzone “Bella ciao“.

Polemiche su Mario Giordano per aver irriso ‘Bella Ciao’ durante ‘Fuori dal coro’: la dedica a Giorgia Meloni

Dopo alcune bufale sul giornaliste, trattate in passato, ora una notizia vera. Questo è il simbolo della resistenza, una canzone che ha fatto storia e che Giordano ha pensato di storpiare sostituendo la parola “invasor” con “vincitor”, sottolineando quindi la vittoria schiacciante della Meloni.

Ha voluto ribadire il concetto di come l’Italia non si sia svegliata con l’invasore, come tutti volevano far credere, ma bensì ha trovato il vincitore. Per Giordano la Meloni è stata scelta liberamente e democraticamente dagli italiani, che piaccia o meno è stato il risultato di un voto libero che deve essere assolutamente rispettato. Qualcuno però, sempre stando al giornalista e presentatore, non vuole che questo voto sia rispettato, ma ora bisogna più che altro vedere se la Meloni sia in grado di rispondere alle aspettative degli italiani.

Questo sarà il compito più difficile, gli italiani l’hanno scelta per guidare il Paese, questa è la massima espressione della democrazia, ma ora toccherà alla Meloni far capire di essersi meritata tutti questi voti. C’è però un errore nelle parole di Giordano, che ha evidenziato come gli italiani abbiano scelto il nuovo governo, infatti dal punto di vista tecnico sono stati scelti gli attori ed i partiti del prossimo Parlamento, ma l’esecutivo non viene scelto in maniera diretta dai cittadini italiani.

Un Mario Giordano che è sembrato parecchio su di giri per il risultato di queste elezioni politiche, anche se a molti non è piaciuto il suo modo di celebrare questa vittoria con la modifica di un brano così importante come “Bella ciao”. Il video parla chiaro. Siamo solo alla prima puntata di Fuori dal coro, prepariamoci ad una stagione televisiva ricca di polemiche.

