Stop per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ da settembre: solite voci senza fonti

Stanno tornando puntuali le voci di riguardanti lo stop di Mario Giordano, con la sua trasmissione ‘Fuori dal coro’. Esattamente come avvenuto alcuni mesi fa, quando abbiamo analizzato la situazione con un altro articolo, occorre precisare che le indiscrezioni odierne siano del tutto prive di fonti. Non si sa quale sia la fonte, né la ragione per la quale sui social qualcuno ha alimentato l’indiscrezione del momento, ma dal nostro punto di vista tocca gettare acqua sul fuoco per evitare che prendano piede polemiche fini a sé stesse.

Plachiamo le voci su Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ da settembre questo giovedì

Senza girarci troppo intorno, occorre mandare a quel paese le indiscrezioni che citano lo stop per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ da settembre. Probabile che qualcuno voglia fare del semplice vittimismo, volto alla fantomatica censura per alcuni schieramenti politici in vista delle elezioni in programma tra poco più di un mese. Ribadendo che siano solo le solite voci senza fonti, va precisato che il conduttore e giornalista da sempre viene “avvicinato” a specifici schieramenti. Considerando anche le ospitate su Rete 4 di questi anni.

Il punto non è questo e non è compito nostro fare congetture, mentre occorre chiarire senza remore che, allo stato attuale, non ci siano i presupposti per parlare di un fantomatico stop imposto Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ da settembre. Nessuna censura, così come non è arrivato alcun blocco per la trasmissione durante la campagna che ha visto il 90% abbondante degli italiani vaccinarsi contro il Covid.

Insomma, niente blocco per Mario Giordano e per la sua trasmissione ‘Fuori dal coro’, la cui ripresa è fissata come sempre durante il mese di settembre. In linea con le normali strategie che hanno caratterizzato il palinsesto di Rete 4 nel corso degli ultimi anni. Soprattutto durante la pandemia.

