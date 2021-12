Bufera su Bassetti, Cristanti e Pregliasco per aver cantato “Sisi Vax” a ‘Un giorno da pecora’

Pesanti polemiche su Bassetti, Cristanti e Pregliasco per aver cantato “Sisi Vax” a ‘Un giorno da pecora’. Virologi, medici, immunologi e così via sono diventati le vere star della nostra televisione, con presenze costanti in diverse trasmissioni tv, creando a volte anche il classico battibecco per innalzare lo share.

Forse però alcuni di loro hanno preso davvero sul serio la questione star televisiva e durante la trasmissione radiofonica di Radio Rai 1, “Un giorno da pecora”, abbiamo assistito ad un’esibizione canora, natalizia, di Bassetti, Crisanti e Pregliasco. Sulle note della famosa “Jingle Bells”, rivisitata a “Sì Sì vax”, tali esperti del mondo della medicina hanno invitato gli italiani a continuare in maniera massiccia la campagna vaccinale, soprattutto con la situazione che sta alquanto peggiorando negli ultimi giorni.

Conferme su Bassetti, Cristanti e Pregliasco che cantano “Sisi Vax” a ‘Un giorno da pecora’

Dunque, si torna a parlare di polemiche su Bassetti, dopo l’articolo di alcuni giorni fa in merito alla querela di Montagnier. Si è cercato di fare un qualcosa di carino che però ha probabilmente ridicolizzato un po’ il messaggio. Anche perché in questa canzone, Bassetti, Crisanti e Pregliasco oltre a cantare il ritornello “sì sì vax, vacciniamoci”, hanno anche evidenziato strofe alquanto particolari, dando una sorta di manuale di comportamento da avere durante le festività natalizie per evitare che la diffusione del Covid continui su larga scala.

Oltre che invitare i più piccoli a non baciare i nonni, la frase più strana di questa canzoncina pro-vax è di fare l’iniezione prima di mangiare il panettone. Una canzoncina che forse fa più ridere che riflettere ed il culmine è stato raggiunto con la strofa: “Per il calo dei contagi dose anche ai Re Magi“.

Se qualcuno avesse pensato ad una canzone fake, non è così, i tre esperti di medicina si sono realmente cimentati con la canzone “Sì sì vax” per provare ad incentivare sempre più persone a vaccinarsi, spingendo verso la terza dose coloro che ancora non l’hanno effettuata.

Tutto è quindi assolutamente vero, ora non sarà più lo stesso ascoltare “Jingle Bells”. Bassetti, Crisanti e Presgiasco hanno cercato di essere ironici, proporre qualcosa di divertente, ma sui social sono diventati bersaglio di scherno. A seguire, il video su Bassetti, Cristanti e Pregliasco che cantano “Sisi Vax” a ‘Un giorno da pecora’.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.