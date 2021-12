Luc Montagnier querela Matteo Bassetti: conferma dall’Avvocato Tiziana Vigni

Sta facendo il giro del web la notizia di Luc Montagnier che querela Matteo Bassetti. Tutto nasce da una vicenda che abbiamo iniziato a trattare alcuni mesi fa, quando aveva preso piede l’indiscrezione, in seguito ad un duro intervento da parte del medico italiano nei confronti del collega francese. Espressioni abbastanza forti, per affermare che Montagnier non abbia più autorevolezza nella comunità scientifica per potersi schierare contro il vaccino Covid. Il tutto, in occasione di un evento che vide Bassetti protagonista insieme a Sgarbi.

Luc Montagnier querela Matteo Bassetti: abbiamo contattato l’Avvocato Tiziana Vigni

La vicenda sembrava ormai archiviata, con le voci sulla presunta querela che non hanno mai trovato conferma negli atti. Questo fino ad oggi, visto che l’Avvocato Tiziana Vigni ha diffuso un video, disponibile anche sui social e a fine articolo, con il quale è stato confermato il procedimento giudiziario avviato dallo stesso Luc Montagnier nei confronti di Matteo Bassetti. Per sicurezza, dopo tante richieste ricevute, abbiamo contattato il legale per essere certi dell’autenticità del filmato.

Nella mattinata di venerdì, l’Avvocato Tiziana Vigni ci ha confermato effettivamente la querela di Luc Montagnier nei confronti di Matteo Bassetti. C’erano dubbi sul fatto che il video che la vede protagonista fosse stato modificato, alimentando in questo modo una fake news. Così non è stato, visto che lei stessa ha affermato telefonicamente, alla nostra redazione, di aver depositato la querela lo scorso 12 novembre. Il suo studio legale, infatti, ha sfruttato i tre mesi di tempo previsti per procedere nei confronti del medico genovese.

Come andrà a fine questa storia non è dato saperlo, considerando il fatto che al momento possiamo limitarci a confermare l’autenticità della querela di Luc Montagnier verso Matteo Bassetti tramite l’Avvocato Tiziana Vigni, in seguito ad alcune gravi espressioni che sono state rese pubbliche durante la stagione estiva.

