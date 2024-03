Buckingham Palace e l’annuncio su Re Carlo III morto: oggi 18 marzo zero fonti

Si parla molto di Buckingham Palace e dell’annuncio su Re Carlo III morto, ma oggi 18 marzo abbiamo zero fonti in merito. Continuano ad essere sicuramente preoccupanti le condizioni di salute di Re Carlo che, come ormai si sa da un po’ di tempo, si ritrova a fare i conti con un cancro, presumibilmente, alla prostata.

Occhio a Buckingham Palace e all’annuncio su Re Carlo III morto: oggi 18 marzo non ci sono fonti

Non è un caso, che la medesima notizia, con approccio acchiappaclick, sia venuta a galla già alcune settimane fa. Bisogna però quest’oggi fare attenzione ad una notizia che sta circolando su Facebook e che parla della morte di Re Carlo, proprio a seguito delle complicazioni legate alla sua patologia. Attualmente non ci sono fonti che attestino la veridicità di tale notizia, nessun telegiornale inglese o locale ha parlato di morte di Re Carlo.

Tutto tace al momento a Buckingham Palace ed è per questo che non si può parlare di notizia vera. Il post comparso su Facebook, in cui ritroviamo l’immagine di Re Carlo con la didascalia che parla di morte avvenuta a 75 anni in seguito al cancro alla prostata, sta facendo rapidamente il giro dei social. In questi casi, per capire se una notizia sia effettivamente vera, basta accendere la tv sui vari notiziari nazionali o semplicemente fare un rapido consulto sul web.

Se nessuno ne parla, come nel caso della morte di Re Carlo, chiaro come non si possa dare la notizia per certa. Che non sia un periodo semplice per la famiglia reale inglese è alquanto risaputo, oltre infatti allo stato di salute di Re Carlo, preoccupano anche le condizioni di Kate Middleton, sulla quale continuano a diffondersi notizie più disparate. Bisogna però attenersi sempre a ciò che proviene direttamente dalla famiglia reale, tutte le altre notizie a riguardo non possono considerarsi veritiere.

Finché non assisteremo ad un comunicato ufficiale da parte di Buckingham Palace, non possiamo credere alla morte di Re Carlo. A volte, sui social, si cerca anche di cavalcare l’onda del momento, come la patologia di Re Carlo, per riuscire ad avere più like e visualizzazioni, forzando delle notizie che non sono vere. Non bisogna quindi attualmente pensare che Re Carlo sia effettivamente morto.

Per ora, possiamo soltanto dire che da Buckingham Palace, tramite sito ufficiale, non sia arrivato alcun annuncio su Re Carlo III morto, con zero fonti in merito.

