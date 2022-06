Brutto incidente per The Kolors: chiarimenti da Stash su colpe e responsabilità

Paura per i The Kolors, band vincitrice di un’edizione di Amici, che nella giornata di ieri sono stati coinvolti in un piccolo incidente stradale, testimoniato dallo stesso frontman Stash su Instagram. Il giudice di Amici ha fatto sapere, attraverso una storia di Instagram, di essere in ritardo per il concerto serale a causa di un incidente avvenuto con un camion che stava andando contromano.

Cosa sappiamo sull’incidente per The Kolors: precisazioni da Stash sulle responsabilità

Non è la prima volta che parliamo di incidenti sul nostro sito. I The Kolors erano infatti in viaggio verso il Molise, per continuare la serie di concerti prevista dal loro tour estivo, ma a quanto pare si è trattato di un viaggio alquanto movimentato. Stash ha raccontato ciò che era accaduto anche mostrando l’immagine del loro mini van, dove la band stava viaggiando, con un finestrino rotto a seguito proprio dell’incidente. Per fortuna non c’è stata alcun tipo di conseguenza, ma solo tanta paura per i The Kolors, come riportato da diverse fonti.

Il giudice di Amici ha infatti voluto poi rassicurare i fan dicendo che nessuno si era fatto male e che sarebbero comunque arrivati a destinazione per dar vita al loro concerto. Un vero incidente di percorso che non ha creato alcun danno ai The Kolors, che proseguono per il loro tour estivo in giro per le città italiane. Senza dubbio però sarà un episodio che la band non dimenticherà molto presto, vedersi arrivare un camion praticamente in faccia non sarà stato bello.

Era giusto raccontare quanto accaduto sull’incidente capitato ai The Kolors, perché già stavano girando notizie travisate a riguardo. Non ci sono stati feriti ed alla fine il viaggio verso il Molise è proseguito, c’è stato giusto un po’ di ritardo per l’inizio del concerto previsto a Venafro. Probabilmente ci saranno conseguenze legali per l’autista del camion, bisogna capire perché si è ritrovato a guidare contromano. Vedremo se Stash aggiornerà i suoi followers su questa questione, ma per ora nulla è stato segnalato a riguardo.

