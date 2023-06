Britney Spears è morta? No, ma su Twitter – mentre scriviamo – regna la confusione. La lolita del pop nelle ultime ore è in trend per le dichiarazioni del padre Jamie Spears riprese anche dalle testate italiane.

Eppure sul social di Elon Musk alcuni utenti si domandano cosa sia successo alla voce di Womanizer, notando il suo nome in tendenza. Secondo altri, addirittura, esisterebbe una teoria secondo la quale Britney Spears sarebbe morta per essere sostituita da un automa.

Britney Spears non è morta

In un video postato nelle ultime ore su Instagram vediamo la popstar intenta a ballare nella sua abitazione. Allo stesso tempo, della morte di Britney Spears non ci sono riscontri in alcuna testata internazionale.

Una notizia del genere, in effetti, avrebbe avuto una certa portata sui media ufficiali e soprattutto sui canali certificati dell’artista. In realtà il 10 giugno un articolo pubblicato dal tabloid The Sun ha riportato una dichiarazione di Kevid Federline, ex marito di Britney Spears, secondo il quale l’ex moglie sarebbe costantemente sotto l’effetto di metamfetamine.

Britney Spears sotto l’effetto di droghe, secondo l’ex marito e il padre

La giornalista Daphne Barak, nel suo articolo sul The Sun, sostiene di aver ottenuto in esclusiva da Federline dichiarazioni sul consumo di droghe di Britney Spears. L’ex marito avrebbe detto: “Temo che sia sotto metamfetamina, ho pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che si svegliasse. È terrificante. È la madre dei miei ragazzi”.

Tuttavia, Federline ha smentito le sue affermazioni al TMZ. Le affermazioni attribuite al padre di Britney Spears sul consumo di droghe, va detto, fanno parte delle opinioni di Daphne Barak come si evince dalle conclusioni di questo articolo. La giornalista ha aggiunto che secondo il padre la popstar potrebbe fare la fine di Amy Winehouse.

A proposito del consumo di sostanze, infine, Britney Spears ha pubblicato una smentita.

Conclusioni

Le teorie sulla morte di Britney Spears non sono una novità per i debunker. Le affermazioni attribuite all’ex marito e al padre della popstar hanno scatenato facili conclusioni, ma si tratta di teorie prive di fondamento.

