Occhio ai biglietti di Napoli-Real Madrid, per coloro che si chiedono quando giocano in Champions League, con relativi chiarimenti sull’uscita. C’è grande attesa nello scoprire quando ci saranno le partite di Champions League per le squadre italiane coinvolte nella competizione europea più importante. Dopo aver conosciuto i vari gironi a seguito dei sorteggi di ier, ecco che si attende solo l’uscita del calendario di Champions League 2023-2024 che sarà diramato nella giornata di domani 2 settembre.

Attenzione ai biglietti di Napoli-Real Madrid e quando giocano in Champions League: precisazioni varie sull'uscita

Insidie e truffe in questi casi sono sempre dietro l’angolo, come abbiamo osservato alcune settimane fa verso la prima giornata di Serie A. Ad attirare però l’attenzione degli appassionati di calcio c’è una sfida in particolare, quella che vedrà il Napoli impegnato contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Già infatti è partita la caccia ai biglietti Napoli-Real Madrid, con tantissimi tifosi partenopei che stanno fremendo per assistere a questo big match dello Stadio Maradona in cui ci sarà anche l’atteso ritorno proprio di Ancelotti.

L’allenatore italiano non si è lasciato benissimo con la società di De Laurentiis, c’è però curiosità nello scoprire come sarà accolto dai tifosi napoletani. Bisogna fare dei chiarimenti per quanto concerne l’uscita dei biglietti Napoli-Real Madrid, perché attualmente non c’è ancora alcuna disponibilità visto come non sia ancora uscito il calendario di Champions League 2023-2024.

Si scoprirà domani quando il Real Madrid arriverà allo stadio Maradona e se si tratterà della prima sfida che attenderà il Napoli nel suo girone. Attualmente l’unica previsione possibile sui biglietti Napoli-Real Madrid è che saranno sicuramente messi in vendita due o tre settimane prima dell’evento. In genere infatti una volta conosciuta la data di una partita, si parte con la messa in vendita dei biglietti non prima delle tre settimane dall’evento.

Sicuramente nella giornata di domani si riuscirà a fare maggiore chiarezza sulla vendita dei biglietti Napoli-Real Madrid, il grande big match che spetta alla squadra di Rudi Garcia pronta a bissare quanto fatto durante la passata stagione, sperando di arrivare questa volta ancora più lontano. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un'altra grande stagione del Napoli.

