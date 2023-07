Già vendono biglietti di Udinese-Juventus, Roma-Salernitana ed Inter-Monza: truffa certa

Ci sono arrivate immediatamente segnalazioni da parte di utenti che, giustamente, si pongono più di una domanda rispetto a coloro che in questi minuti già vendono biglietti di Udinese-Juventus, Roma-Salernitana ed Inter-Monza. Ve lo diciamo subito e senza troppi giri di parole che siamo al cospetto di una truffa certa, se non altro perché il calendario di Serie A è stato reso noto pochi minuti fa e per le singole società sarebbe stato impossibile organizzare la commercializzazione dei ticket per ciascuna partita in così poco tempo.

Occhio a coloro che vendono biglietti di Udinese-Juventus, Roma-Salernitana ed Inter-Monza: zero dubbi sulla truffa

Un po’ come avvenuto mesi fa, quando vi abbiamo parlato in termini praticamente identici di una sfida tra Inter e Juventus, occorre fare molta attenzione a chi sta provando ad approfittarne già oggi 5 luglio. In queste ore, nello specifico, è impossibile considerare autorevoli coloro che vendono biglietti di Udinese-Juventus, Roma-Salernitana ed Inter-Monza. Le società delle squadre che giocheranno in casa in occasione della prima giornata di Serie A, infatti, si muoveranno in questa direzione solo nelle prossime settimane.

Anzi, da quello che ci risulta è probabile che i biglietti di Udinese-Juventus, Roma-Salernitana ed Inter-Monza possano risultare disponibili solo nei primi giorni di agosto, una ventina di giorni prima rispetto alle singole partite. Ecco perché parliamo con zero margini di dubbi di truffa certa. A questo, poi, aggiungiamo che allo stato attuale non sia stato determinato neppure quali partite verranno disputate di sabato e quali si giocheranno di domenica, senza dimenticare che le varie campagne abbonamenti in alcuni casi ancora non siano definitivamente partite.

Insomma, tutti fattori che smentiscono in modo totale chi mira a vendere biglietti di Udinese-Juventus, Roma-Salernitana ed Inter-Monza. Anzi, appena avete modo denunciate chi sta commercializzando ticket che non esistono alle autorità competenti, evitando che altre persone possano rimetterci dei soldi.

