Subito i biglietti per la finale di Coppa Italia 2022 con Juventus-Inter: truffa garantita

Occorre fare molta attenzione alla prima presunta diffusione dei biglietti per la finale di Coppa Italia 2022, con un chiaro riferimento al match Juventus-Inter. Si tratta di una partita attesissima, se pensiamo che le due squadre non si affrontavano nell’atto finale di questa competizione da oltre 50 anni, senza dimenticare la grande rivalità che si è venuta creare tra le due tifoserie (sempre in ambito sportivo e mai attraverso scontri) in diverse occasioni negli ultimi anni.

Attenzione alle truffe sui biglietti per la finale di Coppa Italia 2022 con Juventus-Inter

Basti pensare alle polemiche arbitrali del 1998, in occasione della prima stagione di Ronaldo in Italia, fino ad arrivare alle polemiche post Calciopoli del 2006. Insomma, non una partita come tutte le altre quella che andrà in scena il prossimo 11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Basti pensare alle fake news venute a galla dopo la sfida di Supercoppa di gennaio che si è disputata a San Siro, come vi abbiamo riportato con altro articolo. Detto questo, occorre fare molta attenzione alla storia dei biglietti per la finale di Coppa Italia 2022 con Juventus-Inter.

Già, perché come ci è stato segnalato nelle prime ore del pomeriggio, su WhatsApp qualcuno sta facendo girare catene e link su WhatsApp che sembrano rimandare in anteprima assoluta all’acquisto dei biglietti per la finale di Coppa Italia 2022 con Juventus-Inter. Tutto falso e truffa garantita, visto che la Lega non ha ancora comunicato tempistiche e modalità delle transazioni per portarsi a casa il ticket. Inevitabilmente tra le altre cose, visto che il nome della seconda finalista è arrivato pochissime ore fa.

Cosa aspettarsi a questo punto? Ignorate nel modo più assoluto link e comunicazioni non ufficiali, in quanto riscontri sui biglietti per la finale di Coppa Italia 2022 con Juventus-Inter arriveranno nei prossimi giorni tramite il sito della Lega. A detta di alcune fonti, è probabile che si sappia qualcosa in più sotto questo punto di vista tra una settimana circa.

