Berlusconi e la vigilessa, il falso video delle molestie diventa una bufala storica

Chi ha memoria ricorderà che quando il Cav era ancora in vita, spesso sui social è stato riproposto un video in cui si vedeva Silvio Berlusconi mimare sesso con una vigilessa. Il filmato era sempre in bassa risoluzione, ma più volte è stato presentato come autentico per accusare l’ex Presidente del Consiglio di molestie contro una donna.

Nei giorni che hanno seguito la sua morte, lo stesso filmato è stato rilanciato sui social e ha scatenato l’ennesimo dibattito.

Il filmato con Berlusconi e la vigilessa

Come dimostra questo articolo, del presunto filmato su Berlusconi e le molestie a una vigilessa se ne parla almeno dal 2005.

In quell’anno, infatti, in Germania era uscito il film Bye Bye Berlusconi (disponibile in versione integrale su YouTube) in cui l’attore Maurizio Antonini vestiva i panni del Cav. L’attore è morto nel 2022. Il filmato, quindi, mostrava l’attore e non il vero Silvio Berlusconi.

La bassa qualità del filmato distribuito sui social rende dunque possibile l’equivoco.

La pubblicazione sui media cinesi

Nel 2011 il filmato ha ottenuto un rinforzo di viralità dopo un articolo pubblicato sulla testata cinese Global Times in cui venivano mostrate le stesse immagini ma spacciate per vere. Per questo motivo era intervenuta l’ambasciata italiana.

La testata aveva prontamente rimosso il filmato, ma senza fornire spiegazioni né scuse. Il filmato non era reale, bensì si trattava di una delle interpretazioni di Antonini nei panni dell’ex premier.

Conclusioni

Il filmato su Berlusconi che molesta la vigilessa è un falso che circola in rete da anni, riproposto con la morte dell’ex premier.

