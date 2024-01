Benjamin Netanyahu “killer of the year” secondo il Time? La bufala smentita dalla redazione

Benjamin Netayahu è “killer of the year” secondo il Time? È quanto pubblicato da una pagina Facebook il 25 dicembre 2023, con tanto di copertina del popolare magazine statunitense. I lettori di Bufale.net chiedono verifica.

Benjamin Netanyahu “killer of the year” secondo il Time?

Come detto in apertura, il 25 dicembre 2023 una pagina Facebook ha pubblicato quella che sembrerebbe una copertina del magazine Time con un focus sul presidente israeliano Benjamin Netanyahu.

Il titolo conferito sarebbe “killer of the year“, ovvero “assassino dell’anno“ con tanto di didascalia: “Responsabile di crimini di guerra. Del crimine di apartheid. Del crimine di genocidio”. Nella copertina vediamo Netanyahu circondato da teschi, alcuni dei quali di bambini.

Una copertina del genere avrebbe avuto una grande risonanza a livello internazionale, specialmente se consideriamo le nuove tensioni scoppiate in Medio Oriente il 7 ottobre 2023. Si tratta, piuttosto, di un falso creato ad hoc e non di certo in acque italiane.

La smentita del Time

Va precisato che tra le rubriche del Time non esiste, né è mai esistito, uno spazio dedicato all’“assassino dell’anno”. Piuttosto il magazine ogni anno, dal 1928, dedica la copertina alla “persona dell’anno” che nel periodo interessato abbia avuto una certa influenza sulla popolazione mondiale.

Nel 2023, ad esempio, è stata scelta la popstar Taylor Swift. Nessuna traccia di Benjamin Netanyahu “killer of the year”. Oltre alla totale assenza di riscontri, è arrivata anche la smentita ufficiale del Time attraverso i colleghi statunitensi di Reuters che via e-mail hanno saputo da un portavoce che il magazine non ha mai pubblicato la copertina oggetto di analisi.

Quindi?

La copertina su Benjamin Netanyahu “killer of the year” è un falso messo in rete da account internazionali sia su Facebook che su Instagram e X, un contenuto che è solamente frutto della fantasia dei suoi autori e non del magazine statunitense Time.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.