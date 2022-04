Battibecco tra Lilli Gruber e la giornalista russa Nadana Fridrikhson che nega il conflitto

Sta girando un video decisamente decontestualizzato a proposito dello scambio di opinioni, avvenuto ieri sera su LA7, tra Lilli Gruber e la giornalista russa Nadana Fridrikhson. Quest’ultima, infatti, avrebbe portato avanti determinate teorie durante il collegamento, affermando che quella in Ucraina non sia una vera e propria guerra. La sua definizione specifica, che possiamo confermarvi tramite ulteriore traduzione oltre a quella simultanea dell’emittente, è “operazione militare speciale”.

Cosa è successo tra Lilli Gruber e la giornalista russa Nadana Fridrikhson in diretta su LA7

Una presa di posizione a detta di molti condizionata dalla propaganda russa in merito a quello che sta avvenendo in queste settimane in Ucraina. Su queste basi, dunque, ha preso piede un piccolo diverbio tra le due colleghe. Di nuovo Lilli Gruber protagonista in prima linea, dunque, come riportato settimane fa a proposito di Cacciari. La vicenda, per farvela breve, è di semplice lettura e si focalizza proprio sulle responsabilità in merito a quanto avvenuto durante il conflitto in corso. Visione che la dice lunga sul modo in cui sia concepito questo momento storico in Russia.

Dunque, la discussione tra Lilli Gruber e la giornalista russa Nadana Fridrikhson verte non tanto sulle responsabilità di presunti crimini di guerra, ancora da accertare da una parte e dall’altra, ma sulla definizione del conflitto in corso. Da un lato, infatti, la cronista italiana non ha problemi a parlare di vera e propria “guerra”, soprattutto in relazione alle immagini che purtroppo abbiamo visualizzato in queste settimane.

Dall’altra parte, la collega russa che invece utilizza termini più soft per inquadrare diversamente lo scontro tra truppe ucraine e quelle del suo Paese. Di sicuro, la divergenza di opinioni tra Lilli Gruber e la giornalista russa Nadana Fridrikhson, disponibile per tutti anche in versione integrale, la dice lunga sul modo in cui stia funzionando la propaganda nel Paese.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.