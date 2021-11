Si beccano Lilli Gruber e Massimo Cacciari su LA7: “Io i NoVax non li invito in trasmissione”

All’interno della trasmissione di Lilli Gruber, Otto e mezzo in onda su La7, c’è stata un bel po’ di tensione tra il filosofo Massimo Cacciari e la conduttrice-giornalista di La7. Il tema che ha inasprito come sempre i toni è stato il vaccino anti Covid-19. Cacciari ha voluto esprimere una propria considerazione a riguardo, evidenziando come lui sia una persona che ragiona con la propria testa, non lasciandosi quindi influenzare da altri pensieri.

Ricostruiamo la discussione tra Lilli Gruber e Massimo Cacciari su LA7

Dunque, stavolta niente ironia su Lilli Gruber, al contrario di quanto avvenuto di recente con il montaggio su Di Maio. Sa benissimo dell’importanza dei vaccini in una situazione di questo genere, dove ci si ritrova a combattere una pandemia, ma dall’altro canto non capisce perché siano rimasti taciuti alcuni dubbi a riguardo che provengono anche dallo stesso mondo della scienza.

Ad intervenire in puntata c’era anche il giornalista de La Verità, Luca Telese, che ha ribadito come il vaccino possa garantire meno probabilità di contrarre il virus. La stessa Gruber ha voluto poi evidenziare come le parole di Cacciari possano in un certo senso dare copertura indiretta a chi propaga notizie false, sottoponendo la cosa come forma di quesito.

Non si è fatta attendere la replica di Massimo Cacciari che, piuttosto spazientito, ha chiarito come lui non stia parlando di no vax, ma di immunologi che evidenziano come il vaccino non sia adatto a tutti, può essere pericoloso per determinate persone. Molte notizie di scienziati e ricercatori che hanno evidenziato tale preoccupazione sui vaccini sono rimaste nascoste secondo Cacciari. I

l filosofo ha notato come la Gruber volesse in un certo senso evitare che si parlasse dei vaccini in questo modo e non è un caso che ad un certo punto Cacciari abbia reagito molto male, invitandola a farsi lei stessa le domande e dandosi le risposte. Il filosofo si è chiesto più volte del perché fosse stato invitato in trasmissione se poi alla fine a parlare è sempre Lilli Gruber.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.