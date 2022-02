Basta con Gianluca Grignani ubriaco a Sanremo: su Radio2 parziale risposta ai suoi problemi

Sarebbe ora di darci un taglio coi post social in cui si parla di Gianluca Grignani ubriaco al Festival di Sanremo, con il cantante che avrebbe portato sul palco dell’Ariston i problemi che lo hanno notevolmente limitato negli ultimi anni. Provando a spiegare meglio quanto vi abbiamo riportato stanotte con un primo approfondimento sul tema, riteniamo doveroso portare alla vostra attenzione l’intervista che l’artista ha rilasciato a Radio2 dopo la performance con Irama. Quella che tanto ha fatto discutere in queste ore.

Diamoci un taglio con Gianluca Grignani ubriaco a Sanremo: da Radio2 la risposta ai suoi problemi

Andiamo con ordine. Dopo la l’esibizione di Gianluca Grignani ai suoi problemi, abbiamo assistito a tanti post sui social nei suoi confronti. Tanti contenuti sono stati portati alla nostra attenzione, ragion per cui abbiamo deciso di affrontare l’argomento. Ora, se da un lato tutti sono legittimati a giudicare non brillantissima la sua performance, evidentemente lontana anni luce rispetto a quelle alle quali ci aveva abituati a suo tempo, ci sarebbero anche altre considerazioni da fare.

Persino i meme ci stanno, ma i post in cui si giudica l’uomo Gianluca Grignani, evidentemente no. Tra coloro che gli danno dell’ubriaco ed altri che invece si concentrano esclusivamente sui problemi personali dell’artista, francamente viene fuori uno sciacallaggio decisamente vergognoso. Su Raiplay, per intenderci, troverete il video dell’intervista che lo stesso Gianluca Grignani ha rilasciato insieme ad Irama a Radio2. Ed anche qui ci sarebbero tanti elementi da affrontare.

Ad esempio, Gianluca Grignani nel filmato indicato non appare certo ubriaco (o addirittura sotto effetto di droga, come insinuato da qualcuno), visto che in tre minuti scarsi ha affrontato svariati argomenti. Certo, il personaggio è quello che è, così come il suo recente passato è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, qualsiasi elemento del genere non consente alle persone di giudicare il privato di altri.

