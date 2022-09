Basta chiedersi cosa è successo a Insigne: strane ipotesi sui problemi familiari

Cosa è successo a Insigne? Questo il dilemma del momento. Sono giorni in cui si sta parlando di problemi piuttosto seri capitati a Lorenzo Insigne, calciatore ex Napoli che si ritrova da questa stagione a giocare con la maglia del Toronto in MLS.

Ancora si chiedono cosa è successo a Insigne: stop alle illazioni sui problemi familiari a Toronto

Vicenda che, in parte, ricorda quella di Ilicic di due anni fa. Cosa è successo a Insigne è ormai la domanda più frequente sui social, ma non solo, tutti sono alla ricerca di risposte e diverse tesi sono emerse a riguardo. Per ora non c’è alcuna certezza perché ovviamente è stata scelta la strada del massimo riserbo, ma il problema è chiaramente di natura familiare.

Intanto la sua mancanza in campo con il Toronto si fa sentire, è arrivata un’altra sconfitta per la sua squadra, ma i compagni stanno cercando di fare il possibile per fargli sentire la loro presenza. Ogni gesto fatto in campo viene fatto per Insigne, come ricordato dallo stesso portiere del Toronto che nell’ultimo match ha indicato il numero 24 con le dita, quello proprio dell’ex calciatore del Napoli.

Basta chiedersi cosa è successo a Insigne. Al momento si sa solo che Criscito risulta essere la persona che sta seguendo più da vicino la vicenda, tra i due c’era già un bel rapporto prima di approdare insieme al Toronto. L’altro calciatore italiano del Toronto si è stretto intorno all’amico, ma ovviamente non ha voluto parlare della problematica che sta affliggendo in questo periodo la famiglia di Insigne.

Si è parlato di qualcosa inerente alla gravidanza della moglie, ma anche in questo caso le fonti non sono state considerate attendibili. Un problema familiare di fondo c’è ed Insigne non sembra essere emotivamente pronto a ritornare in campo, una notizia che lo sta tenendo lontano dai campi, perché si sa come in questi momenti complicati la famiglia venga prima di tutto. Su cosa sia successo a Insigne per ora possiamo dire solo che l’unica certezza è che lui sta bene, non ha alcun tipo di infortunio, non è insomma questo quello che gli impedisce di svolgere il suo lavoro. Ancora una volta, basta chiedersi cosa è successo a Insigne per i suoi problemi familiari a Toronto.

