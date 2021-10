Barillari resiste meno del previsto con Cunial: strana risposta al quesito se sia vaccinato

Arriva prima del previsto l’epilogo sulla vicenda di Davide Barillari e Sara Cunial, in merito all’occupazione del Consiglio Regione Lazio nella giornata di ieri. Dopo il nostro primo articolo sul tema, infatti, tocca aggiornare la situazione, in quanto gli slogan di resistenza dei due avevano lasciato intendere che le protesta sarebbe durata un bel po’ di giorni. Anche la citazione dei viveri aveva creato false aspettative verso coloro che hanno sostenuto virtualmente la contestazione dei due esponenti politici NoVax nei confronti delle nuove norme entrate in gioco in Italia.

Barillari occupa per poche ore con Cunial ed alimenta dubbi sul vaccino

Come tutti sanno, Davide Barillari e Sara Cunial hanno contestato l’introduzione del green pass sui posti di lavoro, indipendentemente dal fatto che si tratti di dipendenti pubblici o privati. Arrivati in ufficio giovedì sera, i due avevano dato l’impressione di voler occupare la stanza a lungo, ma a detta di TGCom entrambi avrebbero lasciato l’edificio venerdì sera. Probabilmente, anche per evitare ulteriori grane legali per l’azione intrapresa.

Oltre alla mancata resistenza ad oltranza, c’è un altro elemento messo in evidenza da Il Corriere della Sera, in merito alla protesta di Davide Barillari e Sara Cunial. Durante una delle dirette dello stesso Barillari, infatti, qualcuno gli ha chiesto se fosse vaccinato. Viste le battaglie portate avanti in questi mesi dal politico, chiunque avrebbe dato per scontata una risposta negativa ad un quesito del genere. Tuttavia, le sue parole lasciano non pochi dubbi sull’argomento: “A questa domanda non rispondo“.

Insomma, una vicenda singolare sotto tanti punti di vista, con la protesta di Davide Barillari e Sara Cunial contro il green pass che evidentemente è durata meno di quanto ci si potesse aspettare. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori iniziative da parte dei due ex esponenti politici del Movimento 5 Stelle.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.