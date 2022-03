Barbara Balanzoni resta sospesa dall’Ordine dei Medici: smentite le ultime voci

Ci sono giunti alcuni messaggi e segnalazioni in posta, secondo cui Barbara Balanzoni non risulterebbe più sospesa dall’Ordine dei Medici di Venezia. Non ci risulta, a maggior ragione dopo la scelta della diretta interessata, che in settimana ha deciso di non presentarsi davanti alla commissione per discutere la propria posizione. Come confermato da lei stessa sui social, ha provato ad essere presente virtualmente e da remoto, ma la richieste le è stata negata. Ne abbiamo parlato con un altro articolo uscito pochi giorni fa.

Chiarimenti su Barbara Balanzoni sospesa dall’Ordine dei Medici

Quali sono le ultime informazioni in merito? Due gli aspetti sui quali vale la pena soffermarsi. Il primo è che dall’Ordine dei Medici di Venezia, che aveva convocato Barbara Balanzoni per discutere alcune sue uscite sui social, non siano pervenute comunicazioni ufficiali in seguito alla sua assenza post convocazione. Anche lei, poi, su Twitter non ha più affrontato l’argomento in modo specifico. Qualora fosse stata rimossa la sospensione, sicuramente ne avrebbe dato evidenza.

Allo stesso tempo, basta collegarsi all’apposito sito dove chiunque può verificare lo status dei medici iscritti all’Albo, per avere le idee più chiare in merito. Inserendo il nome di Barbara Balanzoni, infatti, sarà evidente il suo status di “sospesa”. Una decisione, quella dell’Ordine dei Medici, dovuta in parte alla sua scelta di non vaccinarsi, nonostante le disposizioni legislative, sia per alcune uscite discutibili su Twitter. Post ritenuti antiscientifici, per non parlare dei continui attacchi alla categoria degli infermieri.

Tutte indicazioni che hanno peggiorato gradualmente la sua posizione, fino alla decisione di non presenziare all’appuntamento frutto della convocazione che le era arrivata dall’Ordine dei Medici di Venezia. Insomma, al momento è impossibile immaginare quale futuro attenda Barbara Balanzoni, ma è chiaro che allo stato attuale risulti sospesa. Vi terremo aggiornati appena si avranno altre informazioni in merito.

