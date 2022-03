Barbara Balanzoni non si presenta all’Ordine dei Medici di Venezia per discuterne la radiazione

Non ci sono sviluppi particolarmente incoraggianti, quest’oggi, per Barbara Balanzoni. La dottoressa sta rischiando seriamente la radiazione dall’Ordine dei Medici di Venezia, come del resto vi avevamo anticipato alcune settimane fa con un primo articolo sulla vicenda. A tal proposito, oggi 16 marzo era in programma un appuntamento molto importante sotto questo punto di vista, considerando il fatto che la diretta interessa era stata convocata per una seduta durante la quale avrebbe dovuto verosimilmente spiegare alcune uscite sui social.

Si mette male per Barbara Balanzoni: assente alla seduta, rischia la radiazione

Si ricorda, infatti, che da mesi Barbara Balanzoni ha assunto posizioni decisamente avverse al green pass ed al vaccino Covid, nonostante la comunità scientifica di cui fa parte vada verso la direzione opposta. Situazione molto delicata, dunque, che non ha caso ha portato alla radiazione di altri colleghi che hanno assunto la sua stessa posizione. Ecco perché l’appuntamento di questo mercoledì era molto atteso, nell’ottica di un possibile punto di incontro da trovare le parti per andare avanti.

Le cose non sono andate così. Come evidenziato dalla dottoressa su Twitter, infatti, Barbara Balanzoni ha fatto sapere all’Ordine dei Medici di Venezia di non poter essere presente oggi per il suddetto appuntamento, chiedendo in questo modo di poter presenziare da remoto. Non è chiaro se come forma di protesta, o per un oggettivo impedimento. A prescindere da questo, l’Ordine ha rigettato la sua richiesta, al punto che la seduta è stata organizzata in sua assenza. Certo non un punto a favore del medico.

Di certo da parte sua non arrivano segnali distensivi verso l’Ordine dei Medici di Venezia, come evidenziato dalla stessa Barbara Balazoni con un secondo tweet, nel quale viene pubblicata la sua risposta poco diplomatica in seguito al rigetto della presenza in remoto. Vedremo se arriveranno le prime decisioni già in giornata.

