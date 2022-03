“Ban per chi scrive GUERRA RUSSIA UCRAINA”, la fake news ispirata alla censura del Cremlino

“Ban per chi scrive GUERRA RUSSIA UCRAINA”: questa è l’ultima grottesca fake news che ci ricorda come i metodi della disinformazione filo-russa tendano a somigliare in modo inquietante ai cavalli di battaglia della simile disinformazione novax e complottista.

Abbiamo già avuto modo di esaminare, e recentemente un intero insieme di bufale sulla guerra, dai “carri armati finti” fino ai “morti inventati” speculari rispetto a quelle create dai novax a loro tempo.

Adesso si cerca di importare le leggi restrittive e censorie di Mosca in Italia spacciandole per “algoritmo di Facebook”

Sulla falsa riga del ricco filone delle bufale sull'”algoritmo di Facebook” e sul messaggio per negare il consenso allo Stato di Emergenza.

Cementando un modus operandi unico che racchiude novax, QAnon, Popolo Unico, Pro-Putin e ogni altra branca del complottistimo.

Ovviamente stiamo parlando di una fake news. Bufale.net e le principali testate di informazione parlano della “Guerra Russia-Ucraina” da quando esiste, e nessuno, sottolineo, nessuno ha bandito il gruppo.

Cosa che invece accade nella Russia di Putin, dove si può essere arrestati e sottoposti a severe sanzioni che sfociano nella censura se rifiuti di chiamare una vera e propria guerra di invasione in modo diverso da “Operazione Militare Speciale”.

Sanzioni tali da aver letteralmente ridotto al silenzio i media stranieri in Russia, non più in grado di garantire informazione e sicurezza, e spazzato via l’espressione pubblica del dissenso se non nelle forme clandestine rese possibili da operazioni come quella di Anonymous, figura ricorrente in questo conflitto.

L’obiettivo di questa fake news è palese: ottenere dal pubblico italiano con la paura e la disinformazione quello che il Cremlino ha ottenuto con leggi censorie e la minaccia di multe, arresti a due cifre e sequestri.

Indubbiamente, non una prova di democrazia.

