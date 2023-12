Babbo Natale esiste o non esiste: aumenta tanto il numero di bambini che lo chiede a Google

Babbo Natale esiste o non esiste? La domanda un tempo veniva posta in casa, o al massimo tra amichetti, con risposte connesse spesso e volentieri alla sensibilità del proprio interlocutore in base all’età del “richiedente”. Con il trascorrere degli anni, però, la sensazione è che l’eterno dilemma per i bambini possa trovare nuove risposte. Perché a cambiare è proprio il soggetto al quale ci si rivolge per risolvere i dubbi e le proprie incertezze. E così, dopo i chiarimenti sul significato di Jingle Bells di qualche settimana fa, abbiamo un altro contenuto che dobbiamo esaminare.

Babbo Natale esiste o non esiste: approfondiamo a 360 gradi l’eterna domanda contestualizzata ai giorni nostri

Per farvela breve, tramite un recente studio di Exam Paper Plus emerge che in questo mesi addirittura 1,1 milioni di bambini nel mondo abbia preso atto online che Babbo Natale sia in realtà un personaggio fittizio. Senza contare quelli che cercano risposte sui social, dove per forza di cose ci si può imbattere in contenuti decisamente più creativi. Ovviamente, occorre monitorare le attività dei più piccoli, in quanto sono sempre dietro l’angolo i malintenzionati che potrebbero addescare con virus i bambini.

Dunque, un’occasione per generare un alert ed avere gli occhi aperti, a prescindere dal tipo di risposta che in questi anni avete offerto ai vostri bambini sul quesito “Babbo Natale esiste o non esiste?”. Certo, questo trend social e più in generale legato al mondo del web ci dice fondamentalmente che si sia perso un po’ di romanticismo, visto che milioni di bambini ogni anno apprendono la verità tramite uno strumento che per forza di cose non potrà mai essere sensibile.

Interessante, comunque, comprendere meglio queste dinamiche, che sottolineano come siano cambiati i tempi a 360 gradi. E voi cosa rispondere alla domanda “Babbo Natale esiste o non esiste”, quando i bambini evitano il web?

