Ci risiamo con testo e significato di Jingle Bells da canzone schiavista: bufala storica ormai

Nuovo tormentone con testo e significato di Jingle Bells, coi bufalari pronti ad affermare che si tratti di una canzone schiavista. Con l’arrivo del Natale ecco che riappaiono sul web anche vecchie bufale, diventando nuovamente virali e questa volta si parla di Jingle Bells come canzone schiavista. Non è una fake news nuova di zecca, ma sta circolando sui social questo post di un po’ di tempo fa che parla di Jingle Bells come canzone schiavista cantata davanti al presepe.

Smentiamo che testo e significato di Jingle Bells siano connessi ad una canzone schiavista

Tutto parte da un’immagine in cui è presente una persona di colore con uno strano collare in cui sono presenti proprio delle campanelle. Chi ha ideato il post ha preso un’immagine reale, ma con una didascalia del tutto inventata e che vede come protagonista la canzone Jingle Bells. Stando a questo post assolutamente fake, Jingle Bells è uno strumento schiavista inventato dagli schiavisti francesi in America nel 1600. Ne abbiamo parlato mesi fa.

Questo particolare collare quindi doveva allarmare i vari “padroni” nel caso uno schiavo tentasse la fuga. A detta poi di questo post la canzone Jingle Bells fu inventata da un americano filo schiavista di origine francese nel 1857. La storia però non dice questo, il brano natalizio che i vari bambini cantano durante le festività natalizie non c’entra nulla con gli schiavi.

La foto è reale, l’oggetto serviva effettivamente per segnalare uno schiavo fuggitivo, ma non è assolutamente legato alla canzone Jingle Bells. Tutta la storia raccontata in questo post bufala è solamente invenzione di chi voleva avere qualche like in più. Il brano Jingle Bells è stato invece realizzato, con documentazione certa, dall’organista James Lord Pierpont, figlio di un Pastore Protestante Abolizionista e fratello di un altro Pastore protestante.

La canzone fu scritta per festeggiare le corse tra slitte ed i momenti conviviali in famiglia, insomma è un inno alla gioia ed alla felicità, non c’è alcuna traccia di schiavismo. Attenzione quindi a questo post sulla canzone Jingle Bells considerata schiavista, si tratta di una bufala a tutti gli effetti che puntualmente, durante il periodo natalizio, fa la sua ricomparsa sui social. Stop alle voci su testo e significato di Jingle Bells da canzone schiavista.

