Avvistamenti alieni in Brasile, le prime spiegazioni più o meno serie

Oggi si parla di avvistamenti alieni in Brasile, al punto da dover analizzare le prime spiegazioni più o meno serie. In queste ultime settimane si è parlato molto sui social della presenza di alieni sulla Terra e un ultimo video, alquanto virale, mostrava due esseri strani mentre camminavano sulle montagne dell’isola brasiliana Ilha do Mel in Brasile.

Focus sui presunti avvistamenti alieni in Brasile: i primi riscontri di oggi più o meno seri

Altro caso da approfondire, dunque, dopo quello dei fantomatici UFO a Miami esaminati nei giorni scorsi. In poco tempo queste immagini hanno fatto il giro dei social, con tanti utenti brasiliani di TikTok che hanno mostrato non poco terrore per quanto visto. Dopo diversi commenti e foto di altre persone che si trovavano in quella zona, ecco che è stato svelato il mistero del presunto avvistamento di due alieni sulle montagne del Brasile.

Infatti, ecco spuntare l’identità di questo essere strano che passeggiava sui monti brasiliani e si tratterebbe del giocatore di basket Felipe Motta, secondo il sito Nmas. Alto ben due metri, Motta gioca per la squadra del Flamengo ed in un video su Instagram ha raccontato quanto accaduto quel giorno. Si trovava su queste montagne dell’isola brasiliana Ilha do Mel, quando ha iniziato a vedere da lontano persone che gli scattavano delle foto, lui si stava godendo semplicemente il panorama e non pensava di diventare virale come alieno sbarcato in Brasile.

Felipe Motta ha ovviamente ironizzato su quanto accaduto, il tutto è stato un grosso malinteso messo in giro da qualcuno per creare un bel po’ di scompiglio. La sua altezza gli rende la vita un po’ complicata, come ha mostrato lui stesso in un video divertente pubblicato sul suo profilo Instagram.

Non pensava di certo che la sua altezza potesse farlo sembrare un alieno. Svelato quindi il mistero di questi presunti avvistamenti di alieni in Brasile, purtroppo come spesso accade ci si lascia imbambolare da notizie false, in molti hanno infatti creduto che questi esseri extraterrestri fossero sbarcati sulle coste brasiliane.

C’è poi chi specula tantissimo su queste vicende per avere più visualizzazioni e fare quanto più scalpore possibile. Nessun alieno quindi in Brasile, era solo il calciatore di basket Felipe Motta a suo dire. Il tutto, mentre anche le autorità locali ironizzano sui presunti avvistamenti di alieni in Brasile.

