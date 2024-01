Ci risiamo con gli UFO a Miami: la spiegazione della Polizia locale

Non si è fatta attendere, in queste ore, la presa di posizione della Polizia locale dopo che, soprattutto sui social, ha preso piede l’indiscrezione secondo cui ci sarebbero stati avvistamenti di UFO a Miami. Non è certo la prima volta che parliamo di alieni sul nostro sito, come del resto si può notare anche dando uno sguardo all’archivio da noi creato, ma oggi tocca un approfondimento doveroso. Del resto, anche sui social italiani la fantomatica notizia comincia a girare in modo incontrollato.

Nuova ondata di post sugli UFO a Miami: arrivata la spiegazione della Polizia locale

Il motivo per il quale ha poco senso concentrarsi sugli UFO a Miami si coglie facilmente con la spiegazione della Polizia locale. Vedere per credere quanto riportato dal New York Post, secondo cui la polizia di Miami ha messo a tacere le voci secondo cui un alieno alto tre metri sia stato visto vagare per la città della Florida il giorno di Capodanno. Come sempre, la teoria del complotto ha iniziato a dilagare sui social media.

Presa di posizione chiara quella sugli UFO a Miami: “Non c’erano alieni, UFO o ET”. Versione, questa, confermata venerdì dal dipartimento. La speculazione è nata dopo che un video circolante online sembrava aver catturato una figura enorme che passeggiava fuori dal Bayside Marketplace, un centro commerciale nel centro di Miami, circondato da dozzine di auto della polizia con le luci lampeggianti.

Ma la verità dietro i filmati sgranati e ingranditi presi da diverse storie sopra è molto meno ultraterrena, secondo i poliziotti. “È l’ombra di una persona che cammina. Se si guarda l’inizio della clip, è possibile vedere la persona in fondo all’ombra”, ha detto l’agente Michael Vega in una nota. “Se ci fosse qualche creatura, io e gli altri ufficiali avremmo tirato fuori la pistola, il fucile e il fucile mentre ci nascondevamo dietro le nostre macchine.”

La vera causa della massiccia presenza della polizia è stata la risposta alla notizia secondo cui un gruppo di più di 50 giovani, a quanto pare dotati di bastoni, stavano litigando nel centro commerciale. Niente UFO a Miami.

