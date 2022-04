Attrice russa pestata da profughi ucraini in Italia: cosa sappiamo

Il video dell’attrice russa pestata da profughi ucraini in Italia sta circolando di bacheca in bacheca. Chi lo condivide fa il nome di Agniya Mishchenko-Brodskaya, attrice russa. Il racconto del pestaggio arriva dalla diretta interessata ed è riportato da alcuni siti italiani che non rappresentano testate ufficiali. Gli organi di stampa più accreditati non hanno riportato la notizia.

“Ucraini, cosa vi ho fatto di male?”, direbbe l’attrice nel video in cui mostra il volto provato dal pestaggio. La località presso la quale avrebbe avuto luogo il pestaggio non è indicato, ma c’è chi scrive che Agniya sarebbe domiciliata a Roma. Gli aggressori le avrebbero urlato “russa ebrea” con toni discriminatori, e il pestaggio sarebbe avvenuto nei pressi della sua abitazione.

La notizia, secondo Gazeta e Rusyhaber, sarebbe uscita per la prima volta su RenTV che tuttavia sottolinea che l’unica versione nota arriva dal video postato dall’attrice. Ricordiamo che RenTV è noto per aver diffuso disinformazione anche nei tempi della pandemia. A RenTV l’attrice avrebbe raccontato che la polizia sarebbe all’opera per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Infine, RenTV scrive che il video è stato pubblicato dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram misregista nel quale però non vi sono tracce. Probabilmente il filmato era comparso nelle storie.

Per il momento le notizie sono frammentarie: dell’attrice russa pestata da profughi ucraini esiste solo la sua versione ripresa, in seguito e dalle testate russe e dai siti web italiani non riconosciuti come testate. Saremo lieti di tenervi aggiornati.

