Attenzione alla truffa sulla dieta di Katia Follesa, la smentita: “Gli avvocati sono al lavoro”

I nostri lettori ci segnalano che sui social circolano post sponsorizzati che parlano della dieta di Katia Follesa. Secondo questi post, la conduttrice di Cake Star sarebbe riuscita a perdere peso con uno specifico prodotto dimagrante di cui oggi sarebbe testimonial.

La dieta di Katia Follesa

“Il mio peso è sceso da 80 a 49, bevo solo la mattina”, questa la dichiarazione attribuita a Katia Follesa che, secondo il copy, avrebbe “recuperato la sua figura in 14 giorni” con un prodotto vincitore di premi “in 16 Paesi”.

Censuriamo il nome del prodotto per ovvi motivi. Della dieta di Katia Follesa si è parlato tanto nel 2021, a seguito del dimagrimento della conduttrice. Come riportava la stampa nazionale, Katia Follesa soffriva di una cardiomiopatia ipertrofica e per dimagrire non era ricorsa ad alcun prodotto. La conduttrice, piuttosto, si era rivolta ad un nutrizionista come riferiva lei stessa:

Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza.

Sul suo dimagrimento erano stati pubblicati tanti articoli clickbait, ma a più riprese la conduttrice aveva ribadito di non aver assunto alcun prodotto dimagrante. Piuttosto, Katia Follesa sottolineava che non esistesse una dieta standard adatta a tutti e per questo suggeriva di rivolgersi a un medico competente.

A questo giro, la conduttrice si ritrova vittima di una truffa, come riferisce lei stessa in un post pubblicato su Instagram l’8 febbraio 2022:

Faccio chiarezza una volta per tutte.

Non ho mai sponsorizzato nessun prodotto dimagrante. Non ho mai dato l’autorizzazione a usare la mia immagine associata a gocce miracolose per perdere peso velocemente! Non esistono!

Sono vittima di una truffa.

Gli avvocati stanno esaminando il caso ma non è cosa semplice in quanto, purtroppo, non si tratta di persone fisiche perseguibili giuridicamente, ma di algoritmi.

Per perdere peso e preservare la mia salute mi sono rivolta a un medico specialista che, dopo una serie di accurati esami, mi ha indicato il percorso migliore per stare bene. Associo ad una sana alimentazione il movimento fisico, blando per giunta. Ogni persona è diversa, non esiste una dieta uguale per tutti.

Consiglio di divulgare il più possibile questo messaggio affinché non si cada in truffe paradossali.

Grazie.

La foto usata per sponsorizzare il prodotto in questione, del resto, è stata prelevata da un post pubblicato dalla stessa Follesa il 5 ottobre 2021 per fare pubblicità a una linea di cosmetici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Le truffe ai danni di Katia Follesa

La truffa sulla dieta di Katia Follesa, del resto, non è l’unica falsa campagna pubblicitaria non autorizzata dalla conduttrice. In questo articolo del sito Ricetta Sprint venivano riportate una serie di false promozioni che sfruttavano l’immagine della conduttrice per sponsorizzare, anche in quel caso, prodotti dietetici. Le false campagne facevano leva sul dimagrimento di Katia Follesa, speculando su un suo improbabile uso di integratori e pillole.

Come già accennato, quindi, contro le false pubblicità sulla dieta di Katia Follesa si stanno già adoperando i suoi avvocati.

