Attenzione al video con il bambino palestinese che mangia l’erba per fame

Su Facebook circola un video in cui si vedrebbe un bambino palestinese intento a mangiare erba per combattere la fame. Il post si colloca tra i tanti contenuti con i quali gli utenti social si impegnano a divulgare ciò che succede in Medio Oriente, teatro del sanguinoso conflitto tra Israele e Palestina. I lettori di Bufale.net chiedono verifica.

Il video del bambino palestinese che mangia l’erba

Il video è comparso sui social il 15 gennaio. Chi lo condivide lo descrive così:

Un bambino palestinese mangia l’erba. Ecco perché il Sudafrica ha fatto causa a Israele, che era sostenuto dagli Stati Uniti. Ecco perché il mito occidentale dei “diritti umani e della dignità” è morto a Gaza.

Un video certamente toccante, ma di cui non viene accuratamente citata la fonte e per questo si rende necessaria una verifica.

Il contesto

Va detto che il video sembra riprendere quanto emerso in un rapporto redatto dalle Nazioni Unite, e ricordiamo che a seguito dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 l’esercito israeliano ha risposto con un blocco alimentare sui beni di prima necessità lungo la Striscia di Gaza. Per questo il Sud Africa ha fatto appello alla Corte dell’Aia accusando Tel Aviv di genocidio nei confronti dei palestinesi. Lo riportano in questo articolo.

La fonte del video

Rintracciare la fonte del video è impresa ardua. Con una ricerca per immagini ci si imbatte nello stesso filmato pubblicato su TikTok nel 2022. Il documento arriverebbe dalla Siria.

La stessa verifica è stata effettuata dai colleghi di Misbar e Boom Fact Checking che riportano lo stesso risultato: il video è stato girato in Siria nel 2022 e non esistono riscontri precedenti.

Quindi?

Il video è autentico ma è decontestualizzato. Un primo riscontro risale al 2022 e rivela che sarebbe stato girato in Siria. Non si tratterebbe, dunque, di un bambino palestinese.

