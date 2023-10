Attenti alla truffa del falso DM Supermercati per il “giorno dell’Unità Tedesca”

Ancora una volta siamo di fronte ad un caso di Phishing che coinvolge la catena tedesca DM. Per Phishing intendiamo quel genere di truffa di cui qualcuno si rivolge a voi fingendosi qualcun altro, un soggetto di cui vi fidate.

Nella vita reale phishing è ad esempio il truffatore che entra in casa di un anziano dicendo di essere “il tecnico del gas”, un carabiniere o un avvocato che ha saputo che il nipote ha causato un grave incidente stradale ed esige denaro per la pratica.

Nella vita virtuale abbiamo già visto casi di phishing in cui Amazon, Samsonite, Ryanair ed altri propongono affari troppo belli per essere veri perché infatti non lo sono.

E neppure questo lo è.

Approfittando dell’imminente 3 Ottobre i nostri amici truffatori hanno imbastito il solito sitarello truffa.

Si comincia da una serie di domande sgrammaticate e particolarmente semplici, per dare l’illusione di essersi “guadagnati” i soldi facili, per poi passare come al solito alla pletora di falsi commenti di gente orgogliosa di aver ricevuto il premio.

Tra cui l’improbabile “Antonio”, in realtà una bella bionda presa dai soliti portali stock di modelli e modelle.

Ovviamente alla fine di tutto questo “si vince sempre”, si vince facile e dovrai solo fornire i tuoi dati personali e di conto corrente a sconosciuti che sicuramente ti daranno i soldi, e indicare almeno cinque amici pronti ad essere spennati come lo sarai tu

Nella migliore delle ipotesi infatti sarete tutti abbonati a servizi in abbonamento su cellulare, nella peggiore i vostri dati di conto corrente finiranno in mano a persone che non hanno la minima intenzione di elargire, quanto piuttosto di prendere danaro.

Qualora abbiate fornito i vostri dati, non avete altre scelte. Vi indichiamo come al solito in articolo una guida utile sul da farsi, ma ricordate di denunciare tutto alla Postale, provvedendo a cambiare le password di eventuali account di posta forniti e bloccare eventuali carte di credito consegnate ad ignoti.

