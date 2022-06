Arriva la stangata su prezzi e abbonamento DAZN: i tifosi cercano ‘come disdire’

La notizia era nell’aria da un po’, ma ora è praticamente ufficiosa in merito a prezzi e abbonamento DAZN in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo le contestazioni di Codacons in merito alle sottoscrizioni sdoppiate, che abbiamo trattato anche sul nostro sito a suo tempo, bisogna capire come evolveranno le cose nelle prossime settimane. Probabilmente già a partire dal mese di agosto, considerando il fatto che a causa del Mondiale 2022 in programma in Qatar la stagione inizierà in anticipo.

Tutti gli ultimi aggiornamenti su prezzi e abbonamento DAZN: come disdire il contratto

Quali sono le informazioni emerse questo giovedì a proposito dei prezzi e abbonamento DAZN? La fonte è autorevole, visto che ne ha parlato Il Sole 24 Ore, che un anno fa ha puntualmente azzeccato quasi tutte le anticipazioni sulle scelte commerciali della nota piattaforma. L’aumento è abbastanza evidente, così come la regolamentazione del doppio abbonamento. In tanti, infatti, hanno condiviso il proprio account con un’altra persona per ridurre i costi.

Si pensava alla cancellazione dell’opzione, ma non sarà così. A patto che si paghi di più. Per la cronaca, prezzi e abbonamento DAZN prevedono che in vista della prossima stagione l’account standard costi 29,99 euro. In questo caso, sarà possibile condividere la medesima utenza solo nell’ambito della stessa connessione WiFi. Dunque, in casa potrete visualizzare due contenuti su due dispositivi. Non sarà possibile appena abbandonerete l’ambiente domestico.

Per condividere lo stesso account appoggiato a reti differenti, invece, sarà necessario pagare 39,99 euro al mese. Insomma, costi raddoppiati per tanti abbonati, che non a caso stanno già cercando informazioni su “come disdire” la propria utenza. Una mossa ritenuta necessaria dall’azienda per recuperare le perdite, ma al contempo molto rischiosa visto il delicato momento storico che stiamo vivendo. Vedremo come verranno percepiti prezzi e abbonamento DAZN in occasione della nuova stagione di Serie A.

