Arrestato VMONSTER per spaccio: voci sul rapper totalmente infondate

Ci sono casi in cui una fake news può essere meglio catalogata con la nostra mascherina “nessuna fonte“, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito delle voci secondo cui sarebbe stato arrestato VMONSTER. Probabilmente parte degli utenti che ci segue non ha idea di chi stiamo parlando, ma c’è un chiaro target in Italia che segue il rapper, motivo per il quale le indiscrezioni di inizio luglio hanno fatto per forza di cose molto rumore all’interno di determinate piattaforme.

Rumors dicono che è stato arrestato VMONSTER per spaccio: calunnie sul rapper totalmente false

Dunque, il presupposto dal quale partire questo sabato è che i rumors secondo cui sarebbe stato arrestato VMONSTER siano totalmente infondati. Stando alle prime ricerche che abbiamo avuto modo di effettuare questa mattina, sembrerebbe che alcuni utenti abbiano deliberatamente modificato la grafica di una nota testata che opera sul web, creando in questo modo false voci sull’artista. In realtà, non si hanno minimamente conferme sul fatto che abbia avuto problemi con la legge.

Una storia che, almeno in parte, sembra avere qualcosa in comune coi rumors che non molto tempo fa hanno coinvolto Sfera Ebbasta, stando al primo approfondimento a tema che abbiamo dedicato alla questione. Insomma, come sempre il consiglio è quello di valutare bene le fonti prima di ricondividere determinati contenuti, in quanto tra intelligenza artificiali e semplici modifiche di contenuti associati alla grafica di siti famosi, è facilme imbattersi in situazioni come quella che vi stiamo descrivendo oggi 6 luglio.

Tutti i post secondo cui sarebbe stato arrestato VMONSTER, dunque, non fanno altro che alimentare un banale screenshot, che a sua volta si riferisce ad un articolo di giornale in realtà mai pubblicato. In questo modo, ingenuamente diamo soltanto visibilità ad una notizia falsa, visto che il post in questione sta girando senza alcun motivo soprattutto su Facebook e TikTok.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.