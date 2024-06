Sfera Ebbasta arrestato dopo il concerto di San Siro: rilanciata una vecchia bufala

Torna una vecchia bufala, con Sfera Ebbasta arrestato in seguito al concerto di San Siro, stando almeno ad alcune voci che secondo quanto ci è stato riportato, circolano soprattutto su Facebook. Una situazione che va chiarita una volta per tutte, anche perché parliamo di un artista che ha sempre più seguito qui in Italia. Vediamo come stanno le cose e da dove trae origine la voce di oggi, che a prescindere da tutto va smentita per chi è in appresione per il personaggio in questione.

Parlano di nuovo di Sfera Ebbasta arrestato dopo il concerto di San Siro: riproposta oggi una vecchia bufala

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di lui con un altro articolo, citando proprio il tanto atteso evento di Milano. Dunque, senza girarci troppo intorno possiamo evidenziare come oggi si parli nuovamente di Sfera Ebbasta arrestato dopo il concerto di San Siro. A conti fatti, è stata semplicemente rilanciata una vecchia bufala, che aveva preso piede nel 2019 in seguito ad alcune problematiche che avevano investito il cantente. Per fortuna, non vi sono conferme sotto questo punto di vista.

Immaginate per un momento la cassa di risonanza che avrebbe una vicenda del genere. Il fatto che nessuno ne parli tra le principali testate nazionali, in buona sostanza, è la massima garanzia possibile per tutti coloro che hanno vissuto minuti di ansia dopo essersi imbattuti nella fake news del giorno. Il concerto di San Siro è andato più che bene, al punto che i commenti dei fan sui social sono stati assolutamente positivi poche ore dopo l’evento di Milano, mentre i rumors odierni si basano come al solito su aria fritta.

Nel frattempo, occorre darci un taglio con Sfera Ebbasta arrestato, alla luce delle bufale che stanno prendendo piede soprattutto su TikTok da alcune ore a questa parte. Una parentesi, dopo il concerto di San Siro, totalmente inutile a conti fatti.

