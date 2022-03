Anonymous ha trovato il modo per rendere inutile la censura di Putin e della Russia

Arriva in queste ore una nuova iniziativa da parte di Anonymous, con il gruppo hacker sempre più deciso a ribattere colpo su colpo dopo i tentativi di censura da parte di Putin e della Russia. Dopo gli aggiornamenti dei giorni scorsi, con presunto hackeraggio del sito Anonymous, che in realtà non esiste come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, bisogna analizzare con attenzione quanto venuto a galla in giornata. Soprattutto per coloro che al momento sono sottoposti ad un filtro nel recepire informazioni sul territorio russo.

Come Anonymous ha superato la censura di Putin e della Russia

In quali modalità Anonymous è stato in grado di trovare il modo per rendere del tutto inutile la censura di Putin e della Russia? La spiegazione la troviamo in un tweet pubblicato nella giornata di venerdì. L’iniziativa degli hacker ci rimanda a 1920.in, un sito tramite il quale potremo mandare SMS a caso al popolo russo, aggiornandoli su quello che sta avvenendo in Ucraina. Il tutto, accompagnato da un messaggio molto chiaro:

“Noi persone del mondo abbiamo un messaggio per la nazione russa. Una nazione che sta pagando un prezzo enorme per la vergognosa decisione del dittatore Putin di attaccare un’Ucraina indipendente con le forze armate. L’azione congiunta di tutti gli stati del mondo libero, in risposta all’aggressione russa, porterà al collasso dell’intero Paese.

Tuttavia, quasi 150 milioni di russi non conoscono la verità sulle cause o sul corso della guerra in Ucraina. Si nutre delle bugie della propaganda del Cremlino. Non ci sono media liberi in Russia e Internet è censurato. È possibile per ciascuno di noi trasmettere un messaggio diretto agli abitanti di questo paese schiavizzato.

Squad303 ti offre uno strumento che ti consente di inviare messaggi di testo dai tuoi telefoni direttamente a russi selezionati casualmente. Fai sapere loro la verità. Fai loro conoscere il potere del mondo libero!“.

In sostanza, Anonymous propone alle persone di copiare ed incollare un testo da mandare ad un numero preciso. Il sistema, poi, consentirà di smistare il testo al popolo russo in modo casuale, in modo da raggiungere più persone. La risposta alla censura di Putin e della Russia è arrivata.

