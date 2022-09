Annuncio di Berlusconi per lo sbarco su TikTok: tutti cercano il meme di Mr Burns

Uno strano fenomeno ha preso piede in queste ore, dopo l’annuncio di Silvio Berlusconi che ha deciso di approdare definitivamente su TikTok. In particolare, da alcuni minuti a questa parte tutti stanno cercando il meme di Mr Burns, per commentare in modo ironico quanto dichiarato dal leader di Forza Italia nel video che è stato pubblicato sul suo profilo Twitter. Insomma, ci sono conferme sul fatto che il presidente del Monza ora voglia interfacciarsi con un pubblico nettamente più giovane rispetto agli standard delle precedenti campagne elettorali.

Dall’arrivo di Silvio Berlusconi su TikTok ai tanti meme di Mr Burns

Al netto della facile ironia che da anni si fa sui social, in merito alla passione per le donne da parte di Silvio Berlusconi (ne abbiamo parlato non molto tempo fa anche sul nostro sito), oggi tocca concentrarsi su una scelta legittima dal punto di vista della comunicazione politica, ma che al contempo ha scatenato l’ironia di tanti italiani. Se non altro, perché il numero uno di Forza Italia viaggia ormai verso gli 86 anni, mentre il pubblico di TikTok è decisamente più giovane.

Come riportato dallo stesso Silvio Berlusconi nel video che abbiamo citato, su 5 milioni di iscritti alla piattaforma, addirittura il 60% avrebbe meno di 30 anni. Per questa ragione, da alcuni minuti a questa parte tutti sono alla ricerca del famoso meme di Mr Burns, con il chiaro intento di commentare con sarcasmo la decisione di coloro che curano i profili social dell’ex Presidente del Consiglio.

Staremo a vedere quale sarà l’approccio comunicativo di Silvio Berlusconi su TikTok e per quanto tempo andrà avanti la mania che oggi 1 settembre vede tutti impegnati a cercare il meme di Mr Burns dei Simpson. Del resto, al pubblico social non è mancata mai l’ironia ed una notizia del genere non poteva certo lasciare loro indifferenti.

