Si crede a Berlusconi potenziale fidanzato di Ilary Blasi: meglio chiarire tutto

Di questi tempi, meglio non lasciare nulla al caso, in relazione ad un post che fa volare tutti con la mente sull’ipotesi di Silvio Berlusconi potenziale fidanzato di Ilary Blasi. Come se non bastassero le innumerevoli notizie di gossip che ad oggi non hanno fondamento, stando a quanto vi abbiamo riportato in settimana sul nostro sito con un altro articolo, oggi tocca soffermarsi anche sulla satira. Anche quei post nati semplicemente per strappare un sorriso alle persone, infatti, vengono interpretati come notizie vere.

C’è chi non ha inteso bene il post su Berlusconi potenziale fidanzato di Ilary Blasi

Insomma, dopo la separazione ufficializzata in settimana da Francesco Totti, abbiamo nuovi contenuti da esaminare con attenzione. Soprattutto in relazione a coloro che pensano effettivamente ad uno scenario in cui Silvio Berlusconi possa diventare il fidanzato di Ilary Blasi. Tutto sarebbe nato da un post della conduttrice sui social, con relativo commento del leader di Forza Italia, evidentemente pronto a prendere il posto dell’ex Capitano della Roma. Si ignorano, però, dettagli non proprio insignificanti.

La storia nasce da un contenuto satirico pubblicato da un utente solito a far ridere il pubblico del web. Di volta in volta, però, c’è chi pensa che storie del genere possano essere vere. E così capita che Silvio Berlusconi venga visto come possibile fidanzato di Ilary Blasi, per aver commentato una sua foto Instagram con “ciao sei carina”. Commento che in realtà non è mai stato pubblicato dal presidente del Monza. Si tratta solo di ironia, riferendosi all’ormai risaputo apprezzamento del diretto interessato per le belle donne.

Insomma, gettiamo subito acqua sul fuoco, smentendo senza troppi giri di parole chi sta alimentando la voce secondo cui Silvio Berlusconi potrebbe essere il nuovo fidanzato di Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti che ha tenuto banco negli ultimi giorni.

