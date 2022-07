Ilary Blasi dimagrita troppo per Alessio La Padula e Luca Marinelli: ancora idiozie sui social

Non si placano i post basati sul nulla a proposito della notizia della settimana, visto che ora si parla con insistenza di Ilary Blasi dimagrita troppo, magari come risultato della separazione da Francesco Totti o per fare colpo su Alessio La Padula e Luca Marinelli. Sono loro, infatti, i nomi più gettonati nelle vesti di compagno della nota conduttrice, al netto dei chiarimenti che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione in queste ore con alcuni contributi in merito.

Ilary Blasi dimagrita troppo per Alessio La Padula e Luca Marinelli dopo la separazione da Francesco Totti: senza freni le bufale

Ci sarebbe tanto da dire in merito alle voci che vedono Ilary Blasi dimagrita troppo per Alessio La Padula e Luca Marinelli, come logica conseguenza della separazione da Francesco Totti. Come se ci fossero vittime e carnefici in una vicenda che, in teoria, vede soprattutto i figli della coppia colpiti da tante indiscrezioni e pettegolezzi. In realtà, osservando i post su Instagram della presentatrice, abbiamo la netta sensazione che si parli come al solito del nulla assoluto, con il solo scopo di far rumore lì dove non occorre.

In particolare, chi ritiene che Ilary Blasi dimagrita troppo per Alessio La Padula e Luca Marinelli dovrebbe quantomeno concentrarsi sul raffronto tra le foto attuali della diretta interessata, rispetto a quelle di qualche mese fa. Nessuno va in giro con bilance per pesarla, ma alzi la mano chi trova differenze sostanziali nell’aspetto dell’ex moglie di Francesco Totti tra il 2021 ed il 2022.

Come avvenuto con Vanessa Incontrada, qualcuno spara anche numeri a caso sul suo peso, ignorando che sia del tutto fuori dal mondo parlare di Ilary Blasi dimagrita troppo per Alessio La Padula e Luca Marinelli. La separazione da Francesco Totti ha ed avrà sicuramente conseguenze importanti per le persone coinvolte, ma in questo caso si esagera.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.